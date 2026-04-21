Colombia ya le está compitiendo a Haití en la vergonzosa lista de los países con mayor nivel de inseguridad alimentaria en América

Colombia y Haití figuran entre los países con altos niveles de inseguridad alimentaria en América, según el “Mapa del Hambre” del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, una plataforma que utiliza modelos predictivos para analizar y prevenir crisis alimentarias en más de 50 países. La actualización de este mapa se da en un momento crítico, puesto que las cifras más recientes indican que 318 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda en 68 países, impulsadas principalmente por conflictos e inseguridad, fenómenos meteorológicos extremos y crisis económicas. Entérese: Son cuatro los colombianos heridos, dos en estado grave, tras balacera en Teotihuacán, México

¿Cómo se compara Colombia con Haití?

En el mapa, Colombia y Haití aparecen en rojo claro, una señal de alerta asociada a la Fase 3 o superior (crisis o peor). En el caso colombiano, cerca de 6,6 millones de personas (12 %) están expuestas a inseguridad alimentaria aguda, mientras que en Haití la cifra asciende a 5,9 millones (53 %). Sin embargo, la diferencia está en la proporción: Colombia tiene una población cercana a los 53 millones de habitantes, mientras que Haití ronda los 12 millones. Esto significa que, aunque las cifras absolutas son similares, en Haití más de la mitad de la población enfrenta una situación crítica de acceso a alimentos, mientras que en Colombia el problema afecta a una proporción menor, aunque igualmente significativa.

¿Qué países de América también están en alerta?

Ahora bien, estos no son los únicos países con altos niveles de inseguridad alimentaria en el mundo. Si nos centramos en América, por el lado Ecuador, Honduras, Guatemala, República Dominicana y El Salvador también registran niveles elevados. Sin embargo, no presentan la misma magnitud que Colombia y Haití, lo que se refleja en su clasificación dentro del mapa en tonos menos intensos. Le puede interesar: Disidencias intentaron derribar helicóptero que trasladaba a un cabecilla en el Cauca Si se observa el rojo oscuro, este se concentra principalmente en algunos países de África y otras regiones, como Nigeria, República Democrática del Congo, Sudán y Yemen, entre otros. Este color indica niveles más graves de inseguridad alimentaria, asociados a la Fase 4 (emergencia) o superior, donde una parte significativa de la población enfrenta desnutrición severa y un riesgo elevado de hambruna.

Colombia

Aunque el “Mapa del Hambre” refleja una situación crítica en Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) ha presentado un panorama distinto. Las cifras más recientes, correspondientes a 2024, mostraron que más de 167.000 personas salieron de la inseguridad alimentaria.

Según ese informe, en el país había en 2024 más de 14,4 millones de personas afectadas, equivalentes al 27,6 % de la población total, lo que representa una reducción de 0,8 puntos porcentuales frente a 2023. No obstante, el estudio indica que la inseguridad alimentaria grave se mantuvo en 5,2 % y, en términos absolutos, aumentó en 84.000 personas, hasta alcanzar un total de 2,7 millones. El presidente Gustavo Petro afirmó en un mensaje publicado en su cuenta de X el 30 de julio de 2025 que “ha crecido la producción alimentaria, ha bajado su precio relativo y más de dos millones y medio de personas han salido de la pobreza en lo que va de su gobierno, hasta finales de 2024”. Siga leyendo: Gobierno dice que habría riesgo de demanda por $1,3 billones en caso de que se caiga contrato de pasaportes con Portugal

Bloque de Preguntas Frecuentes (FAQ)