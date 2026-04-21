Colombia ya le está compitiendo a Haití en la vergonzosa lista de los países con mayor nivel de inseguridad alimentaria en América

Colombia y Haití figuran entre los países con altos niveles de inseguridad alimentaria en América, según el “Mapa del Hambre” del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, una plataforma que utiliza modelos predictivos para analizar y prevenir crisis alimentarias en más de 50 países.
La actualización de este mapa se da en un momento crítico, puesto que las cifras más recientes indican que 318 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda en 68 países, impulsadas principalmente por conflictos e inseguridad, fenómenos meteorológicos extremos y crisis económicas.
Entérese: Son cuatro los colombianos heridos, dos en estado grave, tras balacera en Teotihuacán, México