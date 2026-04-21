Egan dio aviso en etapa reina del Tour de los Alpes: fue cuarto y está cerca del podio

Egan Bernal está fuerte de cara al Giro de Italia. El colombiano dio un aviso de su nivel en la etapa reina del Tour de los Alpes, en la que saltó del puesto 55 al quinto en la clasificación general.

El cundinamarqués de 29 años de edad, quien a comienzo de temporada retuvo el título nacional de ruta luego de un exigente recorrido en su natal Zipaquirá, fue uno de los protagonistas este martes en el trayecto de 147.5 kilómetros entre Telfs y el final en alto en Martell/Val Martello, donde en un sprint arribó cuarto y con el mismo tiempo del vencedor, el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA –hansgrohe), quien logró su primer triunfo del año tras un tiempo de 3h:28.17. El podio de la fracción lo completaron el neerlandés Thymen Arensman, compañero de Egan en el Ineos Grenadiers, y el italiano Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL), tercero.

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Detrás de Bernal cruzaron referentes como Aleksandr Vlasov (Red Bull), Michael Storer (Tudor) y Domenico Pozzovivo (Solution Tech NIPPO Rali).

Los otros dos colombianos en competencia, Juan Felipe Rodríguez (EF Ecucation) y Martín Santiago Herreño (Bardiani) fueron 15° y 31°, a 25 segundos y 1.25, respectivamente.

Bernal está ahora a 10 segundos de diferencia del líder Pellizzari, y a cuatro de Gaffuri, tercero en este momento.

Bernal, que no solo le trabajó a Arensman en esa subida final, también dio destellos de calidas en busca de la victoria. El colombiano se prepara para afrontar el Giro que comienza el 8 de mayo. En dicha carrera fue campeón en 2021 y el año pasado terminó séptimo.

Este miércoles, en el Tour de los Alpes, carrera en la que Colombia suma dos terceros lugares gracias a Nelson “Cacaíto” Rodríguez (1996) y Miguel Ángel “Supermán” López (2018), se recorrerán 174,5 kilómetros entre Latsch/Laces y Arco. Entre las dificultades del día se tendrá el ascenso a Castrin, puerto de primera categoría con 22,4 km de ascenso al 5,7% de desnivel y ubicado en el km 48.5.

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