¡Qué dolor! Hallaron muerta a Michelle Dayana, la niña que estuvo desaparecida una semana en Buriticá, Antioquia

La niña Michelle Dayana Henao Chavarría, de 6 años, fue encontrada sin vida en la tarde de este lunes en zona rural del municipio de Buriticá, Occidente antioqueño. La información fue confirmada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. “Antioqueños: con profundo dolor informamos que Michelle Dayana fue encontrada sin vida en zona rural de Buriticá. A su familia, que durante estos días mantuvo la esperanza de encontrarla y tenerla de regreso en casa, toda mi solidaridad y mis condolencias. Dios les dé sosiego”, dijo el mandatario.

El hallazgo se produjo en la tarde de este lunes en el sector La Aguacatala, a media hora del barrio Cristo Rey, donde la menor desapareció el pasado lunes 24 de agosto, a las 10:00 de la mañana. Las autoridades aún no han establecido plenamente las causas del fallecimiento de la menor de edad. Entérese: Buscan a Michelle Dayana, la niña de 6 años, con autismo y epilepsia, desaparecida en Buriticá, Antioquia Lo que se sabe es que la menor salió de su casa tras brincar un muro y pasó por una vivienda en la que funciona una huerta, según los registros de una cámara de seguridad. Después de eso se perdió todo rastro de la pequeña, hasta su hallazgo este lunes.

Desde entonces se hizo todo un despliegue para encontrar a esta menor, incluso con el uso de 10 drones diariamente para monitorear todo el municipio de Buriticá y las localidades vecinas, para establecer su paradero o qué podía haber sucedido con ella. El comandante de la Policía Antioquia, el coronel Luis Fernando Muñoz, indicó que ya se realizó la inspección judicial al cuerpo sin vida de la pequeña y en próximas horas será llevada a Medicina Legal, en Medellín, para realizar las labores forenses correspondientes. Le puede interesar: Joven de 20 años murió trágicamente al caer en una máquina de una productora de cárnicos en Medellín: familiares exigen justicia Los familiares señalaron que Michelle Dayana sufría de epilepsia y que los ataques solían darle cada 20 días. Su mayor preocupación era que el lunes que desapareció se cumplía el día 20, por lo que entre las investigaciones se buscará establecer si esta enfermedad congénita tuvo que ver con su fallecimiento.

Para la búsqueda, además de los drones, se usaron cámaras de seguridad públicas y privadas y se contó con el apoyo de perros de búsqueda del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta, quienes incluso ingresaron a las viviendas para buscar evidencias de los movimientos de la pequeña. Tras el fallecimiento, el gobernador Rendón instó a las autoridades competentes a dar claridad sobre lo sucedido. “Las autoridades deben poner toda su capacidad para esclarecer qué ocurrió y determinar si hay responsables. Por Michelle, por su memoria, estos hechos no pueden quedar sin respuestas”, dijo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas frecuentes

1. ¿Dónde encontraron a Michelle Dayana Henao Chavarría? Michelle Dayana fue encontrada sin vida en el sector La Aguacatala, en zona rural de Buriticá, a unos 30 minutos del barrio Cristo Rey, donde había desaparecido. 2. ¿Cuándo desapareció Michelle Dayana en Buriticá? La niña desapareció el lunes 24 de agosto, alrededor de las 10:00 de la mañana, después de salir de su vivienda en el barrio Cristo Rey. Una cámara de seguridad registró que pasó por una casa donde funcionaba una huerta, pero después se perdió su rastro. 3. ¿Ya se sabe cómo murió Michelle Dayana? No. Las autoridades todavía no han establecido plenamente las causas de la muerte. El cuerpo fue sometido a una inspección judicial y será trasladado a Medicina Legal, en Medellín, para los estudios forenses que permitan determinar qué ocurrió.