El conmovedor adiós final que le dio Colombia a Miguel Uribe Turbay

“No tenemos ninguna duda de dónde viene la violencia, no tenemos duda de quién la promueve, no tenemos duda de quién la permite. Tenemos que plantar cara a esto y decir no más, no más, no más”.
Esas fueron las palabras de Miguel Uribe Londoño en la Catedral Primada diciéndole adiós a su hijo. En toda Bogotá llovía pero durante esa misa, que fue compartida en una pantalla gigante en la Plaza de Bolívar, la lluvia paró. El coro de la Orquesta Filarmónica de Bogotá que tocó Gloria de Vivaldi lo hizo más espeluznante.
Un déjà vu de la violencia, dijo el periodista Juan Manuel Ruiz en la radio. La Guarda Presidencial llevó el féretro cubierto completamente con la bandera de Colombia con el paso solemne y duro de los militares cuando hacen honores a sus muertos.
El féretro entró a la Catedral con el reloj de esa marcha. Allí estaba María Claudia Tarazona. Era la primera detrás del ataúd; cargaba en sus brazos a Alejandro Uribe Tarazona, con el cabello de su padre y su picardía. Se movía de un lado a otro. Con el brío de un niño de 4 años saltaba de las piernas de su madre a los brazos de su tía, María Carolina Hoyos. Alejandro se acercó al ataúd de su padre sonriendo, dejó una rosa que se cayó y regresó a ponerla otra vez. Era la misma imagen de Miguel en el 91. Era la repetición de la barbarie.