María Corina Machado, cerebro y corazón de la oposición en Venezuela: ¿por qué ganó el Nobel de Paz 2025?

María Corina Machado no ha sido protagonista en la mediación de un conflicto ni mucho menos ha liderado un acuerdo de paz, pero su lucha pacífica por la democracia, en la que cree firmemente y a través de la cual busca la libertad del pueblo venezolano, fue la razón que le mereció el premio Nobel de la Paz 2025.
No estaba entre las favoritas, era una opción silenciosa detrás del impulso mediático que logró Donald Trump en los últimos días tras lograr que Israel y Hamás acordaran la primera fase de un acuerdo de 20 puntos que él ideó para acabar con la guerra en la Franja de Gaza. Sin embargo, pese al esfuerzo del mandatario estadounidense por figurar, expertos en el Nobel ya lo habían descartado desde hace rato. Pero el nombre de María Corina seguía ahí, sin ninguna pretensión, en la larga lista de opcionados, por eso su sorpresa genuina al enterarse de que había sido la ganadora: “Oh Dios mío, oh Dios mío”, no paró de repetir cuando el secretario del Comité, Kristian Berg Harpviken, la llamó minutos antes del anuncio.
