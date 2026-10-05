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Hasta antena de Starlink tenían escondida en una mina de oro del Clan del Golfo en Antioquia

Según el Ejército, el montaje pertenecía a la subestructura Pacificadores del Samaná, perteneciente a la avanzada del Clan del Golfo que opera en el Oriente antioqueño.

  • La antena de internet satelital era alimentada por el panel solar que se aprecia en la imagen. FOTO Cortesía Cuarta Brigada
    La antena de internet satelital era alimentada por el panel solar que se aprecia en la imagen. FOTO Cortesía Cuarta Brigada
El Colombiano
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hace 2 horas
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En una redada sorpresa, tropas de la Cuarta Brigada del Ejército allanaron en San Rafael una gran mina ilegal en la que tenían hasta internet satelital instalado.

El operativo se realizó en inmediaciones de la vereda El Ingenio, ubicada en zona rural de ese municipio del Oriente antioqueño.

De acuerdo con las primeras pesquisas, el montaje ilegal pertenecía a la subestructura Pacificadores del Samaná, perteneciente a la avanzada del Clan del Golfo que opera en el Oriente antioqueño.

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El teniente coronel Yimmy Cayetano Mancilla Mancilla, comandante del Batallón Especial, Energético y Vial N.º 4, señaló que uno de los principales elementos encontrados por los soldados fue una retroexcavadora empleada para las labores de extracción, que había sido parqueada debajo de una zona llena de árboles, al parecer para que las autoridades no la lograran avistar desde el aire en sus patrullajes.

De igual manera, los uniformados detectaron múltiples herramientas e insumos que eran empleados para la extracción irregular de minerales, tales como turbinas diésel, motobombas, equipos de succión y clasificación, herramientas de soldadura, mangueras, lubricantes y combustibles, entre muchos otros artefactos.

Lea también: Dragas y ‘dragones’ para la minería ilegal se disparan en Bajo Cauca: habría más de 200

No obstante, el elemento que más sorprendió al Ejército fue una antena de internet satelital instalada en pleno entable.

“Llama la atención el hallazgo de una antena de internet satelital de la marca Starlink, la cual era empleada para que los operadores de la unidad minera mantuvieran comunicación permanente con los cabecillas de la subestructura Pacificadores de Samaná, reportándole el avance de la extracción de oro. Asimismo, para ser alertados ante la presencia de tropas en el sector”, expresó el uniformado.

Se presume que la mina tenía capacidad de extraer oro hasta por $1.300 millones al mes.

Bloque de preguntas y respuestas

¿En qué vereda del Oriente antioqueño operaba la mina ilegal del Clan del Golfo?
El complejo minero fue localizado en inmediaciones de la vereda El Ingenio, ubicada en la zona rural del municipio de San Rafael. Este sector era controlado por la subestructura Pacificadores del Samaná.
¿Para qué utilizaba el grupo armado una antena satelital Starlink en el entable minero?
El equipo garantizaba la comunicación ininterrumpida de los operadores con los cabecillas de la organización criminal. Lo usaban específicamente para reportar los avances diarios en la extracción de oro y para recibir alertas tempranas sobre la presencia o patrullajes de tropas militares en la zona.
¿Cuál era la capacidad de producción de oro y de ingresos mensuales de esta mina?
Los cálculos iniciales de las autoridades indican que el montaje ilegal tenía la capacidad operativa de extraer oro por un valor de hasta $1.300 millones mensuales, rentas ilícitas destinadas a financiar al Clan del Golfo en la región.
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