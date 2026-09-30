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Minería ilegal en Bello: intervienen minas que dejaban $624 millones al mes

Esta explotación minera ilegal había generado la degradación y erosión del suelo de la montaña sobre la que se alza un barrio.

  • Durante el procedimiento fueron destruidas seis máquinas utilizadas para esta actividad. FOTO: Cortesía
    Durante el procedimiento fueron destruidas seis máquinas utilizadas para esta actividad. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 7 horas
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Aunque el tema de minería ilegal en Antioquia esté desbordado, no deja de causar sorpresa que dicha problemática se haya detectado en el Valle de Aburrá, la zona central del departamento.

Hasta el sector Cañada Negra, en Bello, llegaron efectivos de la Policía y el Ejército para intervenir dos unidades de producción minera ilegales.

De acuerdo con la información de la Alcaldía de Bello, la operación de ambas minas –dedicadas a la explotación de material de cantera y arrastre– dejaba a los ilegales $624 millones mensuales, correspondiente a una producción aproximada de 48.000 metros cúbicos de dicho material.

Esta explotación minera ilegal había generado diferentes impactos ambientales, entre ellos la degradación y erosión del suelo, la pérdida puntual de vegetación y fauna, así como la alteración del paisaje.

Asimismo, se identificaron afectaciones en los cimientos de la montaña que soporta el sector habitado –ubicado en la parte superior– situación que incrementaba las condiciones de riesgo asociadas con la estabilidad del terreno.

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Durante el procedimiento fueron destruidas seis máquinas utilizadas para esta actividad: dos excavadoras, dos retroexcavadoras y dos clasificadoras, cuyo valor comercial está estimado en $1.580 millones.

Pese a estar en una zona urbana de la ciudad, la explotación ilegal de las canteras de Cañada Negra es un asunto de vieja data que incluso involucra a las bandas de la zona.

Según los archivos, en marzo de 2022, un operativo conjunto de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el CTI permitió intervenir otra cantera ubicada en este sector, en límites entre Medellín y Bello.

Durante el procedimiento fueron capturadas tres personas y se destruyeron tres retroexcavadoras y una volqueta, mientras que otras máquinas y elementos fueron incautados.

Las autoridades también habían advertido en ese momento sobre los impactos ambientales asociados a esta actividad, entre ellos la afectación de la quebrada Cañada Negra y el debilitamiento del terreno como consecuencia de la remoción de material.

La investigación que antecedió al operativo de 2022 estuvo relacionada, además, con un enfrentamiento ocurrido en febrero de ese año entre bandas de la zona, que las autoridades vincularon con disputas por las rentas derivadas de la explotación de la cantera.

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Bloque de Preguntas y Respuestas

¿Dónde está ubicada la zona de minería ilegal intervenida en Bello?
La intervención se realizó en el sector Cañada Negra, en Bello, Antioquia, una zona ubicada en el Valle de Aburrá entre Medellín y Bello y que también ha registrado antecedentes de explotación de canteras.
¿Cuánto dinero generaba mensualmente la minería ilegal en Cañada Negra?
Según la información de la Alcaldía de Bello, las dos unidades de producción minera intervenidas representaban ingresos estimados de $624 millones mensuales, asociados a una producción aproximada de 48.000 metros cúbicos de material de cantera y arrastre.
¿Qué daños ambientales provocó la minería ilegal en Cañada Negra?
La actividad produjo degradación y erosión del suelo, pérdida puntual de vegetación y fauna y alteración del paisaje. Además, las autoridades identificaron afectaciones en los cimientos de la montaña que soporta el sector habitado ubicado en la parte superior.
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