MinAgricultura terminará 10.000 contratos por prestación de servicios y frenará compra de tierras en 2027

El Ministerio de Agricultura recortará contratos por $540.000 millones y frenará y auditará las compras de tierras, mientras asegura que direccionará esos recursos hacia campesinos y productores.
El Ministerio de Agricultura prepara un fuerte ajuste para 2027, que incluye la cancelación de 10.000 contratos de prestación de servicios y la decisión de no comprar más predios, como parte de la estrategia para enfrentar la reducción presupuestal de la cartera.
Durante su intervención ante las comisiones económicas, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, aseguró que el presupuesto de la entidad cayó 32 %, equivalente a $1,3 billones, pero aseguró que el recorte también permitirá revisar gastos y cambiar la destinación de los recursos.
“El Ministerio de Agricultura lo recibimos en sala de urgencias y lo que vamos a hacer en el 2027 es normalizar el paciente”, afirmó Dangond.