Piden moción de censura a MinVivienda, quien se fue de paseo a Santa Marta mientras Colombia enfrenta la emergencia del terremoto

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quedó en medio de un escándalo político luego de que se conocieran fotografías y videos que aparentemente lo muestran realizando actividades recreativas en Santa Marta, mientras el país afronta la emergencia provocada por el terremoto que golpeó el occidente colombiano el pasado 10 de agosto. Desde diferentes sectores cuestionaron la presencia del funcionario en la ciudad turística en medio de la tragedia. Según el portal Desigual, una persona del equipo de Beltrán confirmó que el ministro se encontraba en Santa Marta y que asistió a una fiesta en una de las noches del viaje.

Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda junto a su familia de vacaciones en Santa Marta. FOTO: @VillanueAle.

El episodio generó una reacción inmediata en el Congreso. El representante Alejandro Toro anunció que este martes 18 de agosto promoverá ante la Cámara de Representantes una moción de censura contra Jaime Andrés Beltrán, con el propósito de que responda políticamente por su actuación y por las eventuales omisiones en el cumplimiento de las funciones de su cargo durante la emergencia.

¿Qué tendrá que explicar el ministro de Vivienda al Congreso?

Toro aseguró que el debate no se plantea únicamente por la aparición del ministro en una piscina o por las actividades que habría realizado en Santa Marta. Lea aquí: Un recorrido por los pueblos del Eje Cafetero que hoy recogen solos sus escombros “No estamos planteando una moción de censura simplemente porque un ministro aparezca en una piscina”, afirmó el congresista. Según explicó, lo que deberá determinar el Congreso es si, mientras miles de colombianos requerían una respuesta urgente del Estado, el responsable del sector de vivienda estaba ejerciendo plenamente las funciones que le corresponden o si hubo una desatención de esas responsabilidades.

Entre las explicaciones que se pedirán al ministro están el lugar donde permaneció durante las primeras horas y días de la emergencia, las decisiones que tomó personalmente y las instrucciones que impartió para atender a las familias damnificadas. También deberá explicar cuál fue su participación en las instancias de coordinación de la emergencia, qué medidas adoptó el Ministerio frente a las viviendas destruidas o inhabitables y si alguna responsabilidad propia de su cargo fue aplazada, delegada o desatendida durante ese periodo. La iniciativa se fundamenta en el artículo 135, numeral 9, de la Constitución Política, que permite proponer mociones de censura contra los ministros por asuntos relacionados con las funciones propias de su cargo. Para iniciar el procedimiento se requiere que la propuesta sea respaldada por al menos la décima parte de los integrantes de la respectiva Cámara.

Además, se solicitarán al Ministerio de Vivienda documentos, agendas, actas, comunicaciones, registros de reuniones y otros soportes que permitan reconstruir cronológicamente la actuación de la cartera durante las horas críticas posteriores al terremoto. La iniciativa deberá ser puesta a consideración de los integrantes de la Cámara de Representantes para reunir las firmas necesarias y dar inicio al procedimiento correspondiente. El periodista Melquisedec Torres recordó además un mensaje de Jaime Andrés Beltrán en su cuenta de X de cuando era concejal y rechazó con contundencia la actuación del entonces alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas.

Otro de los que se pronunció fue el representante a la Cámara del Centro Democrático Daniel Briceño, quien lamentó que mientras el presidente De la Espriella, la primera dama y el vicepresidente José Manuel Restrepo recorren el país enfrentando la emergencia, el ministro de Vivienda decidió viajar a la playa durante unos días.

En redes sociales también se ven algunas defensas del recién posesionado ministro de Vivienda, asegurando que también tiene derecho a compartir con su familia sin dejar de lado su responsabilidad laboral.

Una semana del terremoto en Colombia

La controversia se conoce exactamente una semana después de que el terremoto cambiara la realidad de miles de familias en el occidente del país.

El último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) citado en este contexto reportó 289 personas fallecidas, 4.187 heridas, 143 desaparecidas y 354 rescatadas. A esto se suman 27.557 viviendas averiadas, 26.945 destruidas y 66 edificios colapsados, según la información oficial.

Después de una semana marcada por las operaciones de búsqueda y rescate, el país comienza ahora una nueva etapa: remover escombros, evaluar estructuras y definir cómo reconstruir las zonas afectadas. La primera fase, denominada de “atención y evaluación”, comenzará este martes y se extenderá hasta finalizar agosto. Incluye la remoción de escombros, la evaluación estructural de las edificaciones y el otorgamiento de subsidios de arrendamiento para las familias que perdieron parcial o totalmente sus viviendas. Lea más: Tras el sismo: finalizan las labores de rescate y arranca la fase de recuperación Luego llegará una segunda etapa de “recuperación y soluciones”, con una duración inicial de seis meses, que contempla mejoramientos de vivienda, alivios económicos relacionados con servicios públicos y subsidios para adquirir vivienda ya construida. Finalmente, la tercera fase, denominada “vivienda milagro y reconstrucción”, contempla nuevos proyectos habitacionales y procesos de renovación urbana en los territorios afectados. En Cali, una de las ciudades más golpeadas, el alcalde Alejandro Eder calculó que la atención de la emergencia podría extenderse entre tres y seis meses, mientras que la recuperación de la ciudad podría tardar entre dos y cuatro años. En medio de este panorama, el papel del Ministerio de Vivienda será determinante para miles de familias que perdieron sus hogares o deberán esperar meses para saber si pueden regresar a ellos.

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