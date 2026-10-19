MinVivienda denuncia irregularidades en obras de acueducto y alcantarillado: una en La Guajira está en 0% de ejecución

El Ministerio de Vivienda llevará ante los organismos de control tres hallazgos sobre presuntas irregularidades en proyectos de agua potable y alcantarillado que vienen de la administración anterior. Así lo anunció el ministro Jaime Andrés Beltrán, quien señaló problemas de ejecución y planeación en obras previstas para Riohacha, Buenaventura y Ciénaga. Le puede interesar: Estos son los puntos que, según el minInterior Rodrigo Lara, tendrá en cuenta el Gobierno para soberanía de San Andrés Uno de los casos corresponde a Riohacha, donde en 2021 se suscribió un convenio por cerca de $30.000 millones para construir infraestructura de alcantarillado y drenaje pluvial en las comunas 4, 5 y 7, con el propósito de mitigar las inundaciones durante las temporadas de lluvias. Según la auditoría citada por el ministro, las obras no registran avances de ejecución, pese a que se desembolsaron más de $3.600 millones. Además, el proyecto ha pasado por múltiples reformulaciones y siete suspensiones. “Hubo altos costos administrativos sin resultados. La pregunta es: ¿qué pasó?”, afirmó Beltrán en un video en X.

Sobre demoras en la construcción del alcantarillado, la Procuraduría General formuló en 2024 pliego de cargos contra los exalcaldes de Riohacha Ramiro Bermúdez Cotes (2020-2023) y Juan Carlos Suaza (2018-2019), por presuntas irregularidades en lo que sería otro proyecto de alcantarillado y pavimento flexible que buscaba beneficiar a más de 10.000 habitantes de la Comuna 10 de la ciudad. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Según la investigación del Ministerio Público, se encontraron deficiencias técnicas en los estudios y diseños de la obra que habrían ocasionado un retraso de seis años en su ejecución, pese a que los problemas ya habían sido advertidos.

El segundo caso se encuentra en Buenaventura. En 2019, el Ministerio de Vivienda solicitó un crédito por más de 76 millones de dólares (unos 240.000 millones de pesos a hoy) para mejorar los sistemas de acueducto y alcantarillado del distrito, con el objetivo de beneficiar a más de 300.000 personas. Sin embargo, aunque el país asume alrededor de $2 millones de dólares en costos financieros y deben reservarse recursos del presupuesto para atender esa obligación, no hay ningún rastro de obras. “¿Obras? Ninguna. El país pidió prestada la plata para llevar agua y alcantarillado a Buenaventura, pero las intervenciones nunca comenzaron”, aseguró el ministro. Lea también: MinVivienda pedirá $4 billones adicionales al Presupuesto General de la Nación para reconstrucción tras sismo El tercer proyecto está ubicado en Ciénaga, Magdalena, y corresponde a la optimización del sistema de acueducto. La iniciativa, dice el gobierno en voz del ministro Beltrán, fue planteada en 2021 con una inversión inicial estimada en $30.000 millones y la meta de beneficiar a cerca de 70.000 personas. “Desde el comienzo de este año los trabajos están parados. Para terminarlos hacen falta $4.700 millones”, dijo el ministro, quien agregó que hay falta de planeación y coordinación. Con estos tres casos, que se habrían heredado incluso del gobierno Duque, el Ministerio anunció que acudirá a los organismos de control para que se revisen las presuntas irregularidades y se establezcan las responsabilidades correspondientes.

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