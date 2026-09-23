La era del Smart Stadium: Así es la revolución tecnológica que llegará al Atanasio Girardot

La Alcaldía de Medellín compartió un video en el que muestra que el estadio Atanasio Girardot avanza hacia un modelo de estadio inteligente (smart stadium), integrando una infraestructura tecnológica de vanguardia orientada a mejorar la experiencia del hincha, optimizar la transmisión audiovisual y garantizar la seguridad dentro del recinto.

1. Infraestructura audiovisual y producción de alta definición

El recinto cuenta con sistemas de retransmisión de última generación, incorporando cámaras profesionales desplegadas en puntos estratégicos del estadio para capturar cada jugada al detalle. Estas imágenes se integran en tiempo real con pantallas LED gigantes ubicadas en la parte superior de la estructura y cintas perimetrales de visualización, permitiendo a los asistentes disfrutar de repeticiones de alta calidad y contenidos interactivos durante los partidos.

2. Sistema de seguridad inteligente y reconocimiento facial

La gestión de la seguridad experimenta una evolución clave mediante la instalación de cámaras de videovigilancia de alta resolución montadas en la infraestructura del techo y tribunas. Estos dispositivos están integrados con tecnología de analítica de video y sistemas de identificación facial capaces de rastrear y monitorear zonas específicas de la tribuna de manera precisa.