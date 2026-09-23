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La era del Smart Stadium: Así es la revolución tecnológica que llegará al Atanasio Girardot

Con inteligencia artificial, cámaras de reconocimiento facial, Wi-Fi masivo y un moderno centro de control, el coloso antioqueño se transformará en un escenario inteligente de clase mundial listo para garantizar seguridad y máxima conectividad a miles de aficionados.

  • Un pantallazo del video compartido por la Alcaldía. FOTO CORTESÍA
    Un pantallazo del video compartido por la Alcaldía. FOTO CORTESÍA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 25 minutos
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La Alcaldía de Medellín compartió un video en el que muestra que el estadio Atanasio Girardot avanza hacia un modelo de estadio inteligente (smart stadium), integrando una infraestructura tecnológica de vanguardia orientada a mejorar la experiencia del hincha, optimizar la transmisión audiovisual y garantizar la seguridad dentro del recinto.

1. Infraestructura audiovisual y producción de alta definición

El recinto cuenta con sistemas de retransmisión de última generación, incorporando cámaras profesionales desplegadas en puntos estratégicos del estadio para capturar cada jugada al detalle. Estas imágenes se integran en tiempo real con pantallas LED gigantes ubicadas en la parte superior de la estructura y cintas perimetrales de visualización, permitiendo a los asistentes disfrutar de repeticiones de alta calidad y contenidos interactivos durante los partidos.

2. Sistema de seguridad inteligente y reconocimiento facial

La gestión de la seguridad experimenta una evolución clave mediante la instalación de cámaras de videovigilancia de alta resolución montadas en la infraestructura del techo y tribunas. Estos dispositivos están integrados con tecnología de analítica de video y sistemas de identificación facial capaces de rastrear y monitorear zonas específicas de la tribuna de manera precisa.

3. Centro de Control y Puesto de Mando Unificado (PMU)

Toda la información captada por la red de sensores y cámaras converge en un centro de control centralizado. Este espacio está equipado con un muro de monitores de gran formato e interfaces avanzadas, donde personal de logística, seguridad y fuerza pública supervisan en tiempo real los accesos, pasillos e interiores del estadio para responder eficientemente ante cualquier eventualidad.

4. Conectividad masiva y red interconectada

Para responder a la alta demanda de tráfico de datos de miles de espectadores simultáneos, el estadio despliega una red de conectividad Wi-Fi de alta densidad en todas sus gradas. Toda esta plataforma está sustentada por una arquitectura de red interna altamente interconectada que enlaza los sistemas de iluminación, pantallas, cámaras y puntos de acceso a internet en un ecosistema digital unificado.

¿Cómo se garantiza la seguridad de los asistentes dentro del estadio?
La seguridad se optimiza mediante la instalación de cámaras de videovigilancia de alta resolución en techos y tribunas. Estos dispositivos cuentan con inteligencia artificial para analítica de video y reconocimiento facial, lo que permite rastrear y monitorear personas o zonas específicas en tiempo real. Toda esta información es supervisada por las autoridades y el personal de logística desde un Centro de Control centralizado (Puesto de Mando Unificado - PMU).
¿De qué manera la infraestructura tecnológica mejora la experiencia del hincha en las tribunas?
Los aficionados disfrutan de una experiencia más inmersiva gracias a la instalación de pantallas LED gigantes y cintas perimetrales que transmiten repeticiones e información del partido en alta definición. Además, se ha desplegado una red Wi-Fi de alta densidad diseñada para soportar la alta demanda de conectividad de miles de usuarios conectados de forma simultánea.
¿Qué función cumple el Centro de Control o Puesto de Mando Unificado (PMU)?
Es el núcleo del ecosistema tecnológico del estadio. Equipado con un muro de monitores de gran formato, este espacio centraliza los datos captados por las cámaras y sensores del recinto, permitiendo a los equipos de seguridad, logística y fuerza pública monitorear accesos, pasillos y tribunas para responder con rapidez y eficacia ante cualquier eventualidad.
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