“Este partido va mucho más allá del fútbol”: Israel Bodziack sobre el reencuentro entre Nacional y Chapecoense

Israel Bodziack, promotor del partido entre Atlético Nacional y Chapecoense, habló sobre el significado del reencuentro entre los dos clubes, diez años después de la tragedia aérea que marcó para siempre a Medellín, Chapecó y al fútbol mundial. El encuentro, denominado “El Partido de la Amistad Eterna”, se disputará este sábado 26 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot.

Israel, han pasado casi diez años desde aquella noche en la que ocurrió el accidente de Chapecoense. ¿Qué recuerdas de ese momento y de cómo recibiste la noticia?

“Fue una noticia que nos golpeó muchísimo. En Medellín se vivió de una manera muy especial porque era un equipo que venía a jugar una final y, de repente, ocurrió una tragedia que cambió todo. Es un recuerdo que permanece y que sigue muy presente”.

¿Qué fue lo que te llevó a involucrarte en esta iniciativa y a trabajar para que se realizara nuevamente un partido entre Nacional y Chapecoense?

“Para mí era importante hacer parte de esta iniciativa porque la historia que nació entre Atlético Nacional y Chapecoense después de la tragedia no se puede olvidar. Es una relación que se construyó desde la solidaridad y que, diez años después, merece ser recordada y mantenida viva. En aquel momento, Atlético Nacional tuvo un gesto de solidaridad con Chapecoense al pedir que se le otorgara al club brasileño el título de la Copa Sudamericana de 2016. La final que debían disputar ambos equipos nunca se jugó”.

Organizar un partido entre dos equipos con calendarios tan exigentes no debe ser sencillo. ¿Encontraste disposición tanto en Atlético Nacional como en Chapecoense?

“Sí, ha habido eco en los dos equipos. Los dos clubes entienden perfectamente lo que significa este encuentro y lo que representa para sus hinchadas. No se trata simplemente de organizar un partido de fútbol, sino de generar un espacio para recordar y rendir homenaje”.

¿Qué significado tiene que Chapecoense vuelva a Medellín diez años después de aquella tragedia?

“Tiene un significado enorme. Medellín y Chapecó quedaron unidas para siempre por lo que ocurrió. Este regreso permite recordar a las personas que perdimos y también celebrar la amistad que nació entre las dos instituciones y sus aficionados. Chapecoense ha definido oficialmente el encuentro como un reencuentro que trasciende el fútbol y que busca mantener viva la memoria de quienes hicieron parte de esa historia”.

¿Has mantenido contacto con familiares de las víctimas y con los sobrevivientes?

“Sí, ha habido cercanía con personas que estuvieron directamente relacionadas con aquella tragedia. También es muy importante que los sobrevivientes hagan parte de este recuerdo. Hélio Neto, por ejemplo, ha participado en la invitación al partido y eso le da todavía más significado a esta jornada.

¿Qué representa para ti que los jugadores actuales de Chapecoense y de Atlético Nacional también sean conscientes de todo lo que significa este partido?

“Es importante porque ellos representan a las nuevas generaciones de ambos clubes. Muchos de los jugadores actuales no vivieron directamente aquel momento, pero conocen la historia y saben lo que significa para las instituciones y para sus hinchadas”.

En Chapecó también se conmemorarán estos diez años. ¿La idea es que el homenaje no se quede solamente en Medellín?

“Exactamente. Esto trasciende el partido. En Chapecó también hay actividades y recuerdos relacionados con estos diez años. Es una historia que pertenece a las dos ciudades y a las dos instituciones.

Ahora que estás en Medellín, ¿has tenido la oportunidad de visitar el lugar donde ocurrió el accidente?

“El viernes estaremos ahí con el equipo de Chapecoense. Es un espacio muy especial para quienes quieren recordar a las víctimas y mantener viva su memoria”.

¿Qué mensaje les darías a los aficionados de Atlético Nacional y a todos los que quieran acompañar este sábado en el Atanasio Girardot?

“Que nos acompañen. Estoy seguro de que será una jornada muy especial, porque la gente de Medellín tiene muy presente lo que ocurrió y quiere recordar con cariño a todas las víctimas. Será también una oportunidad para enviar un mensaje de fortaleza a sus familias y demostrar nuevamente el cariño que existe entre Medellín y Chapecó”.

¿Qué esperas que quede después de este partido?

“Que quede el recuerdo. Que las nuevas generaciones conozcan esta historia y entiendan que, más allá de la competencia y de los resultados, el fútbol también puede unir a las personas en momentos muy difíciles. Este sábado no estará en juego un título. Estará en juego la memoria, el respeto y la amistad que durante estos diez años han construido Atlético Nacional y Chapecoense”.

Hélio Neto estará presente