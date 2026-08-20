Atención: accidente de tránsito mantiene cerrado el Túnel de Oriente hacia Medellín

El Túnel de Oriente permanece cerrado este jueves 20 de agosto, en sentido Rionegro-Medellín, debido a un accidente de tránsito registrado durante la madrugada al interior de esta vía que conecta a Medellín con el Oriente antioqueño.

De acuerdo con la información preliminar, en el accidente estarían involucrados un bus y un vehículo particular. Personal encargado de la atención de emergencias ya se encuentra en el lugar.

La concesión recomendó a los conductores evitar el Túnel de Oriente y tomar rutas alternas, mientras se atiende el accidente y se restablece la movilidad.

Entérese: El segundo Túnel de Oriente y otras autopistas que unirán a la región con las 4G

Entre las alternativas se encuentran la Variante Las Palmas, la vía Las Palmas-La Fe, la vía Santa Elena y la autopista Medellín-Bogotá.