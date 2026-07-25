El segundo Túnel de Oriente y otras autopistas que unirán a la región con las 4G

Como el principal polo de desarrollo urbanístico e industrial de Antioquia, el Oriente también trabaja en la modernización de su infraestructura vial. Si bien el segundo Túnel Aburrá Oriente es su principal ícono en esta empresa, detrás de esta megaobra se desarrollan proyectos para conectar a la subregión con las vías 4G y enlazar a los municipios por corredores que por décadas eran caminos de trocha. La importancia de estas obras se evidencia solo en la cantidad de vehículos que se movilizan entre Medellín y esta subregión, que ronda los 27.000, de acuerdo con la Gobernación de Antioquia, todo sin contar los automotores que únicamente se movilizan entre los territorios para transportar personas o productos.

Un túnel para 2027

El proyecto que lleva las banderas del desarrollo vial de esta subregión es el segundo Túnel de Oriente, una obra que estaba planeada para ejecutarse hasta dentro de ocho años, pero que debido al crecimiento urbanístico y vehicular de esta subregión debió adelantar el inicio de sus obras en una década. Las obras de este proyecto avanzan, como dirían los padres y abuelos, con buena letra. Según la Concesión Túnel Aburrá Oriente (TAO), los trabajos en los seis frentes presentan un avance del 15,46%, aunque se espera que en próximos meses se empiecen a poner tramos en operación.

Luis Horacio Gallón, secretario de Infraestructura de Antioquia hasta el pasado 15 de julio, señaló que el propósito es “habilitar para octubre de este año 800 metros de la doble calzada desde la glorieta del aeropuerto hasta el Peaje Santa Elena. Esto es muy importante porque vamos haciendo funcionales los túneles”. Con esto se busca dimamizar la movilidad de los 27.000 vehículos que circulan todos los días por este corredor, entre los que van de Oriente a Medellín, como los que se movilizan en el otro sentido. Este crecimiento vehicular se debe a que actualmente hay centenares de personas que encontraron oportunidades laborales en el Oriente antioqueño y que siguen residiendo en Medellín y el Valle de Aburrá, al igual que las personas que viven en Rionegro o El Carmen de Viboral y tienen sus empleos en la capital antioqueña. “Tener la doble calzada va a representar una cosa monumental, teniendo en cuenta que esta obra cada vez está juntando más los valles de Aburrá y San Nicolás, lo que ha representado un crecimiento exponencial en viviendas y empresas en el Oriente del departamento”, expresó Gallón. Entérese: El Túnel de Oriente estrena sistema de cerramiento automático en sus accesos: así funciona Pero esta obra no es una rueda suelta en el desarrollo del Oriente antioqueño. A este túnel están ligados el intercambio vial del Alto de las Palmas, la nueva vía Sika-Aeropuerto y el corredor Llanogrande- Canadá– La Ceja–, tres proyectos que completan el enlace entre el Oriente antioqueño cercano y Medellín. El tramo del Alto de las Palmas ya cuenta con partida presupuestal y se espera que para mediados de 2027 haya un intercambio en la glorieta que distribuye los vehículos hacia la variante del aeropuerto o hacia El Retiro. En la vía Llanogrande-Canadá se están haciendo las gestiones y los análisis para solucionar contratiempos ambientales con Cornare para ejecutar esta vía de 6 kilómetros, mientras que la doble calzada Sika-Aeropuerto, de 15 kilómetros, empezó ejecuciones para enlazar en menor tiempo la autopista Medellín-Bogotá y el José María Córdova.

Poner al Oriente en las 4G

Hay dos proyectos viales ambiciosos que se tienen planteados para que estos conecten con las vías de cuarta generación (4G), como son las autopistas de los Pacíficos o las del Río Magdalena, teniendo en cuenta que estos corredores no pasan directamente por Oriente. Uno de los proyectos más ambiciosos es la vía La Pintada-La Ceja, un tramo de 49 kilómetros que permitirá movilizar personas y productos hacia las vías Pacífico 1, 2 y 3 sin necesidad de pasar por Medellín. También agilizaría la movilidad hacia el Occidente antioqueño y el Urabá a través de la vía a Bolombolo. Para empezar a materializar este proyecto, desde la Gobernación de Antioquia están pavimentando la vía Santa Bárbara-Abejorral, un tramo de 23,77 kilómetros que sería un abrebocas de este tramo. “Con esta troncal de La Pintada-La Ceja, nosotros vamos a tener esa conexión con todas las subregiones, con el Occidente del país y con el Suroeste de Antioquia, con lo que se disminuye notoriamente el tiempo de los vehículos que vienen hacia el Oriente”, explicó Gallón. Mirando hacia el Magdalena Medio, el Nordeste y el Bajo Cauca, la idea es construir la vía El Santuario-Providencia, que permitirá disminuir los tiempos y los recorridos hacia Puerto Berrío, Remedios o Caucasia, en un trayecto de 76 kilómetros.

Ambas obras se encuentran en proceso de estructuración y trámites de permiso con Corantioquia y Cornare para todo lo relacionado con el aprovechamiento en entornos protegidos ambientalmente y se espera que para el próximo trimestre se puedan licitar estas obras y que se ejecuten mediante alianzas público privadas (APP). Se estima que serán $800.000 millones los que se destinarán para ambas troncales, que serán una solución integral para el Oriente y para todo el país, puesto que también podría servir como ruta alterna de la autopista Medellín-Bogotá, en problemas por el abandono de Invías en el corredor El Santuario-Caño Alegre y la incertidumbre en la vía Medellín-El Santuario con la finalización del convenio con Devimed este 31 de julio.

Oriente pavimentado

Pero el desarrollo vial del Oriente quedaría cojo si no se hace una intervención integral dentro de aquellos corredores que pueden unir municipios y que en la actualidad están subutilizados debido a que son caminos de trocha por los cuales, en muchos casos, a duras penas pasan camperos y vehículos aptos para corredores agrestes. Además de la vía Santa Bárbara-Abejorral, ya mencionada como abrebocas de la carretera La Pintada-La Ceja, hay otros tramos que buscan beneficiar directamente a los municipios. “Con estos circuitos viales internos lo que vamos a buscar es generar una intercomunicación económica entre municipios, generando un potencial económico soberbio para toda la subregión”, señaló el exsecretario de Infraestructura departamental. Le puede interesar: Odinsa reportó ingresos por $117.190 millones en el primer trimestre y acelera su estrategia de crecimiento Hay dos tramos cortos, como son Guarne-Yolombal, que es de 5 kilómetros; La Quiebra-Santa Ana, de 5,33 kilómetros, y San Rafael-San Roque-Santo Domingo-Alejandría, que le faltan 2,26 kilómetros, los cuales se encuentran en ejecución y se espera que estén finalizados antes de diciembre. Hay otros de mayor longitud como son San Vicente-El Peñol, de 18,15 kilómetros; Sonsón-Aguadas (Caldas), de 19,22 kilómetros, y Abejorral-La Frontera, de 25,47 kilómetros, los cuales también se están interviniendo con la idea de que estén listos en su totalidad para 2027. A todas estas se suman otras dos que están en carpeta y se están analizando las condiciones para su ejecución, como son los 13 kilómetros de Nariño-Puente Linda y Nariño-Puerto Venus, además de los 8 kilómetros de la vía Marinilla-El Santuario.

Con estas intervenciones se espera que en esta subregión solo quede pendiente el 23% de las vías por pavimentar y se disminuya la cantidad de kilómetros que requieren labores de afirmado para agilizar su transitabilidad sobre la tierra. Actualmente hay 483 kilómetros que requieren esta labor y se prevé que pase, después de estas obras, a 238,2 kilómetros. Se estima que en todas estas obras se van a invertir más de $8 billones, entre las obras que se van a ejecutar con recursos de la Gobernación de Antioquia y las que se hagan mediante concesiones con entidades privadas. Pero estos recursos, por más elevados que parezcan, pueden ser minúsculos en comparación a los beneficios económicos que van a tener los municipios beneficiados con estas obras por la inyección económica en temas de reducción de gastos y de incremento de turistas, por mencionar solo dos de los puntos. “Nosotros vamos a destinar todo este dineral en infraestructura vial, pero lo que nadie ve es que la derrama económica se multiplica por tres, por lo que estaríamos dejando beneficios por $24 billones a la subregión con todos estos proyectos”, concluyó Gallón sobre lo que se viene para el Oriente antioqueño con sus vías del futuro. Preguntas frecuentes (FAQ)

1. ¿Cuáles son las principales obras viales que transformarán el Oriente antioqueño?

El plan de infraestructura incluye el segundo Túnel de Oriente, el intercambio vial del Alto de Las Palmas, la doble calzada Sika-Aeropuerto, el corredor Llanogrande–Canadá–La Ceja y dos nuevas troncales estratégicas: La Pintada–La Ceja y El Santuario–Providencia, además de la pavimentación de múltiples vías secundarias que conectarán municipios de la subregión.

2. ¿Cómo avanzan las obras del segundo Túnel de Oriente y cuándo entrarán en funcionamiento los primeros tramos?

Según la Concesión Túnel Aburrá Oriente, el proyecto registra un avance del 15,46 % en sus seis frentes de obra. La meta es habilitar 800 metros de doble calzada entre la glorieta del aeropuerto y el peaje Santa Elena en octubre, como parte de la puesta en funcionamiento progresiva del proyecto.

3. ¿Qué beneficios traerá el segundo Túnel de Oriente para quienes viajan entre Medellín y el Oriente antioqueño?