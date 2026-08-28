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Joven de 20 años murió trágicamente al caer en una máquina de una productora de cárnicos en Medellín: familiares exigen justicia

Jhon Jader López Zapata llevaba dos meses trabajando en una empresa que fabrica alimentos derivados del pollo en el corregimiento San Antonio de Prado. Perdió la vida cuando realizaba labores de aseo en una trituradora. Su familia denuncia fallas de seguridad laboral y falta de capacitación.

  • Jhon Jader López Zapata, de 20 años, según su hermana Yulieth, trabajaba en una empresa de cárnicos hace dos meses, según sus familiares. Murió al caer en una máquina mientras la limpiaba. Foto: Cortesía
    Jhon Jader López Zapata, de 20 años, según su hermana Yulieth, trabajaba en una empresa de cárnicos hace dos meses, según sus familiares. Murió al caer en una máquina mientras la limpiaba. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 1 hora
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Una familia de Medellín está viviendo un drama tras la muerte trágica de Jhon Jader López Zapata, un joven de tan solo 20 años de edad, en el corregimiento San Antonio de Prado, suroccidente de Medellín.

Los hechos sucedieron este lunes 24 de agosto cuando John Jader hacía el turno de la noche en la fábrica de producción de alimentos de pollos para la que trabajaba hacía dos meses. Según sus familiares, le fue encomendada una labor riesgosa y para la que no estaba preparado: la limpieza de una máquina trituradora.

“Él estaba en esa zona que no le correspondía, que no era el área en la que él trabajaba. La máquina estaba el momento que él la estaba limpiando, no entendemos cómo cayó a ella. No sabía ni cómo prenderla, porque, incluso, le preguntó a la compañera que si podía recordarle cómo se prendía esa máquina”, dijo Yulieth López, hermana de John Jader.

La mujer, insistió en que no hubo con ella ni los demás parientes de John Jader comunicación oportuna y clara sobre lo sucedido: “nos enteramos fue porque un familiar que trabaja allá nos llamó y nos contó. Si no es así esta es la hora que no sabríamos nada de mi hermano”.

Según el reporte de las autoridades, “la víctima se encontraba laborando en la zona de escaldado de patas, al parecer resbala y cae al interior de la máquina escaldadora de patas de pollos, lesionándose gravemente y quedando atascado”. Su muerte fue inmediata, en el lugar.

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Sobre el hecho, la empresa Cárnicos y Alimentos S.A.S explicó que es materia de investigación y detalló que “inmediatamente ocurrió el suceso, la empresa activó los protocolos correspondientes y notificó a las autoridades competentes y a nuestra Administradora de Riesgos Laborales (ARL SURA)”.

Nos encontramos colaborando de manera transparente con los expertos y las entidades encargadas de adelantar la investigación técnica que permita esclarecer las circunstancias que rodearon este doloroso evento. La empresa reitera que la seguridad, la protección y el bienestar de nuestro equipo humano son y seguirán siendo el pilar fundamental de nuestra empresa”, indicó la compañía propietaria de la línea Pollos Coa.

Yulieth López exigió justicia y pidió apoyo a las autoridades para esclarecer las causas y responsabilidades en la muerte de su hermano.

“Era un niño de tan solo 20 años, deja una familia que lo amaba. Hoy es mi hermano, mañana puede ser alguien más. ayúdenme que llegue al Ministerio de trabajo, al alcalde Federico Gutiérrez, a mucha gente salvemos vidas. Salvemos vidas”, concluyó.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién era el joven que murió en la fábrica de pollos en Medellín?
Jhon Jader López Zapata, de 20 años, quien laboraba desde hacía dos meses en la planta de producción de Pollos Coa en el corregimiento de San Antonio de Prado, Medellín.
¿Cómo ocurrió el accidente en la planta de Cárnicos y Alimentos S.A.S.?
Según el reporte preliminar, el trabajador resbaló y cayó al interior de una máquina escaldadora y trituradora de patas de pollo mientras realizaba labores de mantenimiento durante el turno nocturno.
¿Qué denunció la familia del trabajador sobre el accidente laboral?
Los familiares denunciaron que Jhon Jader fue asignado a un área de alto riesgo sin la capacitación adecuada y que la empresa no les notificó oportunamente sobre su fallecimiento.
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