Atención: Murió Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desalojada de una vivienda en Madrid

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desalojada el pasado 23 de septiembre de la vivienda en la que había vivido durante cerca de siete décadas, murió este miércoles después de permanecer quince días hospitalizada, según informó el Sindicato de Inquilinas.

La mujer permanecía ingresada en el Hospital Gregorio Marañón desde el día en que tuvo que abandonar su vivienda, ubicada en el distrito madrileño de Retiro. Su caso se convirtió en uno de los símbolos de las protestas por el derecho a la vivienda en España.

El Sindicato de Inquilinas lamentó su fallecimiento y señaló que, aunque se había alcanzado un acuerdo que le habría permitido regresar a su casa, la solución llegó demasiado tarde.