Cuatro muertos y siete heridos dejó un accidente vial de un microbús en Urabá

Un hecho catastrófico se presentó alrededor de la 1:00 p.m. de este miércoles 7 de octubre en una vía rural de la subregión agroindustrial de Urabá, cuando al parecer un vehículo tipo furgón se chocó contra un microbús en el kilómetro 19.

De acuerdo con versiones oficiales preliminares, en el incidente habrían fallecido cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, y siete personas resultaron lesionadas.

Las siete personas lesionadas fueron trasladadas para recibir atención médica en el Hospital San Sebastián de Urabá. Para ello, se usó una ambulancia del municipio de San Juan de Urabá, además de vehículos del municipio que apoyaron el traslado de las personas afectadas.

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El paraje donde sucedió la tragedia está en la entrada al corregimiento Pueblo Pajón. La secretaria de Salud de Necoclí, Yarbis Urango, le confirmó a EL COLOMBIANO que el accidente ocurrió en un paraje del carreteable que conduce del casco urbano de ese municipio costero al corregimiento Mellito, en la misma jurisdicción.

También informó que estaban a la espera de la llegada de ambulancias desde los demás municipios urabaenses para trasladar a las personas afectadas hacia centros asistenciales de segundo nivel, lo que da a entender que se trata de un número de lesionados que superó la capacidad de la infraestructura en salud disponible en la localidad de Necoclí.