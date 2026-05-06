Falleció Soledad Gallego-Díaz, la primera mujer directora del diario El País de España

El periodismo español está de luto tras el fallecimiento de Soledad Gallego-Díaz, la primera mujer en ocupar la dirección del diario El País.
Gallego-Díaz ostentó ese cargo de 2018 hasta 2020. La mayor parte de su carrera la desarrolló como cronista política y parlamentaria. Fue corresponsal en Bruselas, Londres, París, Nueva York y Buenos Aires.
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Estudió periodismo en la Escuela Oficial de Madrid y empezó su trayectoria en la Agencia Pyresa, aún bajo la dictadura franquista, y cubrió la Transición en Cuadernos para el Diálogo y el diario del grupo Prisa.