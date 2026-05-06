Falleció Soledad Gallego-Díaz, la primera mujer directora del diario El País de España

El periodismo español está de luto tras el fallecimiento de Soledad Gallego-Díaz, la primera mujer en ocupar la dirección del diario El País. Gallego-Díaz ostentó ese cargo de 2018 hasta 2020. La mayor parte de su carrera la desarrolló como cronista política y parlamentaria. Fue corresponsal en Bruselas, Londres, París, Nueva York y Buenos Aires. Puede leer: El diablo viste a la moda 2: claves para ver la secuela de Anne Hathaway y Meryl Streep (la película toca la crisis del periodismo) Estudió periodismo en la Escuela Oficial de Madrid y empezó su trayectoria en la Agencia Pyresa, aún bajo la dictadura franquista, y cubrió la Transición en Cuadernos para el Diálogo y el diario del grupo Prisa.

Recibió diversos premios, entre ellos el Premio Francisco Cerecedo, el Premio Salvador de Madariaga, el Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, el Premio Margarita Rivière al rigor periodístico con visión de género; o el Premio Ortega y Gasset a la Trayectoria Profesional. Cuentan en El País que a pesar de todos los premios recibidos, “ningún reconocimiento ni ningún cargo en la Redacción le hicieron apartarse un ápice de la reportera que siempre fue: una periodista valiente, que creía en la información libre, en la búsqueda de la verdad y en la importancia del periodismo para mejorar la sociedad. “En los últimos años, publicó una columna semanal en el suplemento Ideas bajo el epígrafe Punto de observación, además de una colaboración en la Cadena SER”, detallaron en El País.

Soledad Gallego-Díaz, “una periodista total”