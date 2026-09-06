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Con la “energía al 100%”, Colombia debuta este lunes en Mundial femenino sub-20

El elenco tricolor, que orienta el antioqueño Carlos Paniagua, actuará por cuarta vez en un certamen de la categoría, el tercero consecutivo.

  • La Selección Colombia Femenina de fútbol buscará ser protagonista en el Mundial sub-20 en Polonia. El equipo nacional cuenta con varias deportistas con experiencia internacional. FOTO Cortesía FCF
    La Selección Colombia Femenina de fútbol buscará ser protagonista en el Mundial sub-20 en Polonia. El equipo nacional cuenta con varias deportistas con experiencia internacional. FOTO Cortesía FCF
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 52 minutos
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Confirmar la evolución del fútbol colombiano femenino y mejorar las actuaciones de sus tres presentaciones anteriores en el Mundial serán, desde hoy, los grandes retos de la Selección Sub-20 que debutará en la decimosegunda edición del certamen en Polonia.

Ante Costa Rica, a partir de las 11:00 de la mañana, el elenco tricolor, que orienta el antioqueño Carlos Paniagua, hará su estreno en el Stadion Miejski ŁKS, de la ciudad de Łódź, en juego correspondiente al Grupo E.

Después de este compromiso, las representantes nacionales enfrentarán a Portugal el jueves (11:00 a.m.) y el domingo cerrará la primera fase ante Corea del Norte (11:00 a. m.). Este último es el vigente campeón del certamen, disputado en Colombia hace dos años, cuando triunfó 1-0 ante Japón.

Lea: Mundial Sub-20 Femenino 2026: sedes, calendario y la ruta de Colombia en Polonia

“Estamos muy contentas, con la energía al 100 % y con toda la actitud para el debut. Todos los días aprendo mucho de las jugadoras con experiencia, de las mayores, quienes han sido muy buenas personas con nosotras y somos como una familia. Entonces, eso es muy bueno para el grupo”, señaló la metense Brenda Cardona, volante que se ganó el derecho de estar en el Mundial luego de sus buenas presentaciones con Santa Fe.

“Lo mejor de este grupo es la unión. Sabemos que nos enfrentaremos a un rival fuerte, táctico y veloz, pero nosotras también tenemos nuestras virtudes. Cada día trabajamos para ajustar detalles. El sueño es llegar a la final, tenemos ganas y un cuerpo técnico excelente”, agregó Cardona.

Los bastiones del equipo

Entre las jugadoras con más trayectoria y que lideran a la Selección se destacan la portera Luisa Agudelo (San Diego Wave F.C.), quien fue elegida por la Fifa como una de las diez figuras presentes en el actual torneo; Juana Ortegón (Santa Fe), Maithé López (Vancouver Rise), Isabella Díaz (Santa Fe), Sintia Cabezas (Olympique de Marsella), Sofía Ortiz (América), Valerin Loboa (Portland Thorns), María José Torres (DIM) y Mariana Mosquera (Nacional), entre otras.

La centrocampista caleña Sintia Cabezas también se mostró optimista por la actuación que esperar realizar. “Ahora tenemos un poco más de experiencia y madurez. Debemos estar concentradas en el objetivo. Saldremos a jugar por los tres puntos”, empezó diciendo la deportista de 20 años de edad.

“El grupo está concentrado, tiene la mejor actitud. Contamos con personas de gran corazón. Hay demasiada seriedad, porque sabemos que nos estamos jugando un compromiso. La Sintia del pasado Mundial estaba más pequeña, apenas creciendo en este proceso, y quizá ahora puedo manejar mejor este tipo de situaciones”, añadió Sintia.

Lea también: Ellas son las elegidas por Carlos Paniagua para el Mundial Sub-20 en Polonia

Cabe resaltar que las dirigidas por el estratega Paniagua obtuvieron el boleto a su tercer Mundial consecutivo gracias a su cuarto puesto en el Sudamericano juvenil Paraguay este año, donde Maithé López e Isabela Díaz convirtieron dos goles cada una.

La mejor presentación de Colombia en un Mundial de esta categoría fue cuando debutó en Alemania-2010, cita en la que terminó en el cuarto lugar. Luego, en Costa Rica-2022 y como anfitriona en 2024, llegó hasta los cuartos de final.

En otros resultados

Brasil comenzó goleando en el Mundial sub-20 femenino en Polonia. El representantivo que es vigente campeón suramericano en Paraguay, se impuso 4-1 a Tanzania, en duelo correspondiente al Grupo B, en el que igualaron 1-1 en su estreno Canadá contra Inglaterra. El equipo sudamericano que se vio sorprendido en su debut fue Argentina, que cayó 3-0 ante el anfitrión Polonia, en la zona A, en la que México empató 2-2 frente a Benín.

En el Grupo C, Ecuador venció 3-0 a Ghana, mientras que Francia igualó con Corea del Sur 1-1. En el D, Italia se impuso 2-1 a Estados Unidos y Japón, con el mismo marcador, superó a Nueva Zelanda. Este lunes, además de Colombia, rivalizan Corea del Norte-Portugal (8:00 a.m.), Nueva Caledonia-China (8:00 a.m.) y España contra Nigería (11:00 a.m.).

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo debuta Colombia en el Mundial Femenino Sub-20 2026?
Colombia debuta este domingo ante Costa Rica, a partir de las 11:00 a. m., en el Stadion Miejski ŁKS de Łódź, Polonia.
¿Contra qué selecciones jugará Colombia en la fase de grupos del Mundial Sub-20 Femenino?
La Selección Colombia enfrentará a Costa Rica, Portugal y Corea del Norte en el Grupo E del Mundial Sub-20 Femenino.
¿Cuándo son los próximos partidos de Colombia en el Mundial Sub-20 Femenino?
Después del debut ante Costa Rica, Colombia enfrentará a Portugal el jueves a las 11:00 a. m. y cerrará la fase de grupos el domingo frente a Corea del Norte, también a las 11:00 a. m.
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