¿Los colombianos se antojaron de tener más bebés? Nacimientos aumentaron en el primer semestre de este año

La caída en los nacimientos durante los últimos 10 años tiene a la economía frente a uno de sus mayores desafíos. Aunque desde 2017 el número de nacimientos ha venido cayendo de manera sostenida, entre enero y julio de este año la tendencia se revirtió.
El Dane publicó las más recientes cifras de nacimientos, con un total de 253.175 registros. En este periodo se reportaron 3.776 nacimientos más que en el mismo periodo de 2025, lo que equivale a un incremento de 1,5%.
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Este comportamiento contrasta con el registrado en 2025, cuando se reportaron 441.537 nacidos vivos, 12.364 menos que en 2024, lo que equivale a una reducción de 2,7%. El Dane, sin embargo, señaló que esta fue la menor caída observada en el país desde 2022, año a partir del cual los descensos anuales se ubicaron entre 7,0% y 12,0%.