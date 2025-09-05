Atlético Nacional buscará en el Atanasio Girardot su paso a la final de la Liga Femenina

Luego de empatar 1-1 ante Deportivo Cali en Palmaseca, las dirigidas por Jorge Mario Barreneche llegan al Atanasio Girardot para buscar el paso a la final, apoyadas por su público y con la ilusión de alcanzar el primer título de la Liga Femenina. Nacional, que estuvo en la final de 2018 (subcampeón), no ha vuelto a esa instancia en la Liga Femenina y, por ello, para la temporada 2025 la campaña y el objetivo de las verdolagas ha sido “Juntas por la Primera”. Sobre el duelo de vuelta y el rival, el técnico Barreneche mencionó en rueda de prensa que “Cali tiene un buen equipo y por eso el duelo no será fácil, pero tenemos un gran grupo y esperamos que, con el respaldo de la hinchada y el talento del grupo, se pueda sacar adelante el juego para avanzar a la final, que es uno de los objetivos que nos hemos trazado desde el primer día de trabajo con el equipo”.

De igual manera, concluyó que “aunque Cali ha sido el mejor equipo de la Liga, nosotros hicimos el mejor cuadrangular de los dos grupos, por eso, esta es una serie muy pareja y la idea es poder imponer nuestro estilo de juego para buscar la final”. Las azucareras, que son dirigidas por Jhon Albert Ortiz, confían en repetir la dosis que le dieron a las verdolagas en mayo pasado, cuando las derrotaron en el Atanasio 2-0 (única derrota de las paisas en casa esta temporada), y así quedarse con el cupo a la final. Nacional debe aprovechar que el Cali no contará con sus goleadoras Ingrid Guerra (se recupera de una lesión) y Valerin Loboa, quien fue transferida al Portland Thorns FC de Estados Unidos.

Varias tribunas habilitadas

El duelo en el Atanasio Girardot será este sábado a las 5:30 de la tarde. Confiando en el apoyo de los hinchas verdolagas, las antioqueñas esperan un buen ingreso al estadio, que tendrá activas las tribunas occidental, platea, sur y VVIP. De acuerdo con la información suministrada por el club, los abonados podrán descargar gratis la boleta de ingreso. Quienes deseen comprarla tendrán un costo de $25.000 para occidental y de $50.000 en la zona VVIP.

¿Habrá nuevo campeón?