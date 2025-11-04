Abren licitación por $2.400 millones para terminar obras de la Biblioteca España en Medellín

La Alcaldía de Medellín abrió una nueva licitación por más de $2.400 millones para concluir los trabajos de reparación de la Biblioteca España, suspendidos por cuenta de un lío con el contratista que venía desde el gobierno pasado.
Según precisó la Secretaría de Infraestructura Física, los trabajos pendientes tendrán un valor de $2.460 millones, que se sumarán a otros $490 millones para la interventoría.
En contexto: Obra de Biblioteca Santo Domingo Savio quedó colgada faltando 2%
Desde esa dependencia se señaló que el contrato será adjudicado a través de una convocatoria abierta y será liderado por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), que recibirá postulaciones hasta el próximo 11 de noviembre.