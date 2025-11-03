National Geographic incluyó a Medellín en su lista “Best of the World” de los 25 mejores lugares para visitar en 2026

Cada año, National Geographic publica su esperada lista “Best of the World”, una guía con los 25 destinos más inspiradores del planeta para el año siguiente. En la edición de 2026, la prestigiosa revista incluyó a Medellín como uno de los lugares imperdibles del mundo, reconociendo su capacidad de reinventarse y su creciente oferta cultural y artística.
En el artículo firmado por la periodista Megan Ulu-Lani Boyanton, la publicación resaltó que, aunque Medellín enfrentó décadas de violencia asociada a los carteles del narcotráfico, hoy “se ha transformado dramáticamente” y se consolida como uno de los destinos más vibrantes y diversos de Colombia.