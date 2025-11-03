National Geographic incluyó a Medellín en su lista “Best of the World” de los 25 mejores lugares para visitar en 2026

Cada año, National Geographic publica su esperada lista “Best of the World”, una guía con los 25 destinos más inspiradores del planeta para el año siguiente. En la edición de 2026, la prestigiosa revista incluyó a Medellín como uno de los lugares imperdibles del mundo, reconociendo su capacidad de reinventarse y su creciente oferta cultural y artística. En el artículo firmado por la periodista Megan Ulu-Lani Boyanton, la publicación resaltó que, aunque Medellín enfrentó décadas de violencia asociada a los carteles del narcotráfico, hoy “se ha transformado dramáticamente” y se consolida como uno de los destinos más vibrantes y diversos de Colombia.

National Geographic destacó la transformación de Medellín, que pasó de ser símbolo de violencia a uno de los destinos culturales más vibrantes de Colombia. FOTO: Camilo Suárez.

“La ciudad ofrece formas auténticas de experimentar su encanto, su cultura y su arte”, destacó National Geographic, que recomendó perderse en la escena artística transformadora de la capital antioqueña. Uno de los epicentros de esa transformación es la Comuna 13, un barrio que pasó de ser símbolo de conflicto a convertirse en un distrito de arte y resiliencia, lleno de coloridos murales, presentaciones de danza urbana, recorridos guiados y un ambiente que refleja la fuerza de su comunidad. Siga leyendo: Este fue el primer trasplante exitoso hecho en Colombia: se logró en Medellín La publicación también hizo énfasis visitar la ciudad durante el Festival de Arte Callejero de Medellín, que se realiza en febrero y reúne a artistas locales e internacionales en varios sectores, como el centro, El Poblado y El Perpetuo Socorro. Este evento, organizado por Panorama Art Studio, promueve la creación de murales en vivo, conciertos al aire libre y exposiciones temporales.

Entre los lugares imperdibles, National Geographic mencionó el Jardín Botánico, con más de 1.400 especies de plantas, y la Feria de las Flores, el tradicional evento que cada agosto llena de color y tradición la ciudad con el desfile de silleteros, comparado incluso con el Carnaval de Río de Janeiro por su magnitud y vitalidad.

El Jardín Botánico y la Feria de las Flores fueron destacados por National Geographic como símbolos de la vitalidad, el color y la riqueza cultural que hacen de Medellín un destino imperdible. FOTO: Camilo Suárez.

El recorrido cultural se completa en el Museo de Antioquia, hogar de una de las colecciones más amplias de Fernando Botero, el artista más emblemático de Medellín, cuyas esculturas adornan además la Plaza Botero, en pleno corazón del centro.

La Plaza Botero, con las icónicas esculturas del maestro Fernando Botero, fueron resaltados por National Geographic como emblemas del arte y la identidad de Medellín. FOTO: Camilo Suárez.