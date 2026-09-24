Nacional vs. Millonarios: los números que calientan el clásico en el Atanasio

En el historial general, Nacional y Millonarios se han enfrentado en 302 oportunidades en diferentes competencias. El balance registra 86 victorias para el conjunto antioqueño, 101 empates y 115 triunfos del equipo bogotano, con 362 goles anotados por el Verde y 438 recibidos. Si se toman únicamente los partidos correspondientes a la Liga, el registro comprende 277 encuentros: Nacional ganó 81, empató 90 y perdió 106. En esos compromisos, el equipo antioqueño marcó 340 goles y recibió 405. La estadística cambia cuando se analiza exclusivamente la condición de local de Nacional en Medellín. Por Liga, ambos equipos se han enfrentado 137 veces en el Atanasio Girardot, con 57 triunfos verdolagas, 41 empates y 39 victorias de Millonarios. En materia goleadora, Nacional convirtió 199 tantos y recibió 173.

Un registro favorable desde los torneos cortos La tendencia también se refleja al revisar los enfrentamientos desde la implementación de los torneos cortos en el fútbol colombiano. En 31 partidos disputados en Medellín durante este periodo, Nacional consiguió 13 victorias, 12 empates y apenas seis derrotas frente a Millonarios. El conjunto antioqueño marcó 39 goles y recibió 23, para un total de 51 puntos obtenidos y un rendimiento del 55 % en estos compromisos. Estos números hacen parte del contexto estadístico de un clásico que, independientemente del momento de los equipos, suele tener una importancia especial para las dos hinchadas. Dayro, Aristizábal y otros goleadores que dejaron huella Los enfrentamientos entre Nacional y Millonarios en Medellín también tienen nombres propios. En la era de los torneos cortos, Dayro Moreno aparece como el máximo goleador verdolaga como local frente al conjunto capitalino, con cuatro anotaciones. Detrás del delantero tolimense aparece Víctor Hugo Aristizábal, con tres goles, mientras que Dorlan Pabón, Humberto Mendoza, Sergio Galván Rey y Sherman Cárdenas registran dos tantos cada uno. El historial también guarda algunas goleadas contundentes del conjunto antioqueño. La más amplia durante la era de los torneos cortos se produjo el 10 de agosto de 2014, cuando Nacional derrotó 5-0 a Millonarios. Antes de ese resultado también se registraron triunfos verdolagas por 4-1 en Medellín frente al equipo embajador: el 29 de julio de 1998, el 2 de abril de 1995, el 7 de julio de 1985 y el 20 de septiembre de 1964.

Un clásico con todos los ingredientes El encuentro de este jueves tendrá además un cuerpo arbitral encabezado por Diego Ulloa, del Valle, quien estará acompañado por Roberto Padilla, de Atlántico, y Andrés Nieto, de Tolima, como asistentes. Wilmar Roldán, de Antioquia, será el cuarto árbitro, mientras que Never Manjarrés, de Córdoba, estará encargado del VAR y Daniel Alzate, de Caldas, será el AVAR. Con 302 enfrentamientos en el historial global y más de un centenar de partidos disputados en Medellín por Liga, Nacional y Millonarios volverán a encontrarse en un escenario donde la historia ha dejado numerosos capítulos. Este jueves, desde las 7:30 p. m., escribirán uno más en el Atanasio Girardot. Bloque de preguntas y respuestas: