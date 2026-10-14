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Nelson Velásquez desata polémica: “Silvestre Dangond es más show que cantante”

La discusión comenzó durante una transmisión en vivo con Westcol.

  • Nelson Velásquez cuestionó la propuesta musical de Silvestre Dangond y dividió opiniones entre los seguidores del vallenato. FOTO: Instagram -Nelson Velásquez, Silvestre Dangond.
    Nelson Velásquez cuestionó la propuesta musical de Silvestre Dangond y dividió opiniones entre los seguidores del vallenato. FOTO: Instagram -Nelson Velásquez, Silvestre Dangond.
El Colombiano
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hace 5 minutos
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El cantante vallenato Nelson Velásquez generó un debate en redes sociales tras referirse a la propuesta musical de Silvestre Dangond con una frase contundente: “Silvestre Dangond es más show que cantante”.

El comentario del artista guajiro, reconocido por haber integrado Los Inquietos del Vallenato, se conoció durante una transmisión en vivo del streamer Westcol y rápidamente provocó reacciones entre los seguidores del género.

La crítica de Velásquez estuvo relacionada con los cambios que Dangond ha incorporado a su música, entre ellos la mezcla del vallenato con otros ritmos, como el reguetón, y la modernización de los sonidos tradicionales.

Durante la conversación, Velásquez señaló que, desde su perspectiva, la carrera musical de Dangond tomó un rumbo diferente a partir del lanzamiento de la canción A Blanco y Negro, publicada en 2004. Según su apreciación, ese momento marcó un cambio en la propuesta vallenata del intérprete.

Lea también: Silvestre Dangond acabó con el misterio y reveló el motivo de su drástico cambio de look

Las palabras del cantante abrieron nuevamente la discusión sobre la transformación del vallenato y los límites entre conservar sus raíces y experimentar con nuevas tendencias musicales.

En redes sociales, las opiniones quedaron divididas. Algunos usuarios respaldaron la postura de Velásquez y defendieron la importancia de preservar el estilo tradicional del género. Otros, en cambio, apoyaron la propuesta de Dangond y consideraron que la incorporación de nuevos sonidos permite que el vallenato evolucione y llegue a otras audiencias.

La controversia refleja las diferencias que existen entre los seguidores del vallenato sobre el rumbo que debe tomar uno de los géneros más representativos de la música colombiana.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué dijo Nelson Velásquez sobre Silvestre Dangond?
Nelson Velásquez afirmó que “Silvestre Dangond es más show que cantante”. El comentario se conoció durante una transmisión en vivo del streamer Westcol y generó reacciones en redes sociales.
¿Por qué Nelson Velásquez criticó la música de Silvestre Dangond?
La crítica estuvo relacionada con los cambios que Dangond ha incorporado a su propuesta musical, como la mezcla del vallenato con otros ritmos, entre ellos el reguetón, y la modernización de los sonidos tradicionales.
¿Qué canción de Silvestre Dangond mencionó Nelson Velásquez?
Velásquez se refirió a A Blanco y Negro, canción lanzada en 2004. Según su apreciación, ese momento marcó un cambio de rumbo en la propuesta vallenata de Dangond.
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