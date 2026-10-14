Nelson Velásquez desata polémica: “Silvestre Dangond es más show que cantante”

El cantante vallenato Nelson Velásquez generó un debate en redes sociales tras referirse a la propuesta musical de Silvestre Dangond con una frase contundente: “Silvestre Dangond es más show que cantante”.
El comentario del artista guajiro, reconocido por haber integrado Los Inquietos del Vallenato, se conoció durante una transmisión en vivo del streamer Westcol y rápidamente provocó reacciones entre los seguidores del género.
La crítica de Velásquez estuvo relacionada con los cambios que Dangond ha incorporado a su música, entre ellos la mezcla del vallenato con otros ritmos, como el reguetón, y la modernización de los sonidos tradicionales.