“Veo un león”: Netanyahu recibió al pasajero que sometió al atacante en vuelo de Flydubai; así le relató lo ocurrido

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recibió en el aeropuerto Ben-Gurión a Yaniv, uno de los pasajeros que ayudaron a irrumpir en la cabina de un vuelo de Flydubai durante una emergencia en pleno vuelo.

Yaniv contó al primer ministro cómo ingresó a la cabina y participó en la intervención contra el hombre al que las autoridades israelíes investigan como presunto atacante. Netanyahu, por su parte, señaló que un piloto apuñaló al otro e intentó estrellar la aeronave y que el caso es investigado como un posible ataque terrorista.

Durante el encuentro, Netanyahu abrazó a Yaniv y le dijo: “Veo un león”. El pasajero, que llevaba la camisa llena de sangre, respondió: “Somos un pueblo de leones”.

Así comenzó la emergencia dentro del avión

Yaniv relató que todo comenzó cuando una mujer gritó y las luces se apagaron. Después sintió una fuerza que lo llevó hacia abajo y vio a otro hombre frente a la puerta de la cabina. Según su relato, dentro estaban los dos pilotos y uno de ellos se encontraba cerca de la puerta. Yaniv explicó que esto dificultaba abrirla, pero consideró que el piloto herido consiguió hacerlo antes de desplomarse: “Antes de que se desmayara lo logró”, contó.

Cuando logró entrar, Yaniv aseguró que encontró al atacante sobre los controles de la cabina, entre los dos asientos de los pilotos. Uno de los pilotos estaba en el suelo y el otro permanecía sobre el panel: “Tomé al atacante, lo sujeté por el cuello y, primero que todo, lo saqué”, relató.

Según explicó, después llamó a otros pasajeros israelíes que estaban en el avión para que ayudaran a mantener sometido al hombre. Después de sacar al atacante, Yaniv regresó a la cabina y tomó los controles de la aeronave: “Entré de nuevo, tiré de los controles, empecé a tirar de los controles”, contó.

Netanyahu le preguntó si sabía cómo hacerlo. Yaniv respondió que tiró de los controles hacia atrás y “el avión comenzó a estabilizarse un poco más hasta que uno de los pilotos le dijo que asumiría nuevamente el control”.

Durante la conversación, Yaniv calculó que, cuando ocurrió la emergencia, faltaba alrededor de una hora y diez minutos para el aterrizaje. “No sabemos qué habría pasado”, dijo, al señalar que, por el tiempo que aún quedaba de vuelo, la aeronave habría estado cerca de la frontera de Israel.

“Simplemente es increíble lo que hiciste”, le dijo Netanyahu.

Durante la conversación, Netanyahu conoció a parte de la familia de Yaniv. El pasajero le presentó a su esposa, Meital, y a sus hijas, Noa y Amit. También explicó que tiene otros hijos que no estaban presentes porque permanecieron en casa. El encuentro terminó con Netanyahu destacando nuevamente la actuación de Yaniv durante la emergencia.

Netanyahu destacó al piloto herido

El primer ministro también se refirió al capitán indio Smit Machchhar, a quien atribuyó una intervención decisiva durante la emergencia: “Mi saludo al piloto indio Capitán Smit Machchhar por su extraordinario valor”, afirmó Netanyahu.

El piloto fue apuñalado y resultó gravemente herido, pero, según el primer ministro, luchó, resistió y abrió la puerta de la cabina, lo que permitió que pasajeros y tripulantes intervinieran contra el atacante.

Netanyahu afirmó que esa acción permitió salvar las vidas de 174 personas, entre ellas ciudadanos israelíes y personas de otras nacionalidades: “Es un verdadero héroe”, dijo, quien también le deseó al capitán una pronta y completa recuperación.

El incidente es investigado por las autoridades israelíes como un posible ataque terrorista, mientras continúa la reconstrucción de lo ocurrido dentro de la cabina.