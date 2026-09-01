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Asamblea de Nicaragua prohíbe participación de opositores en elecciones y amplía el período del mandato presidencial

Tras una reforma en el Legislativo, el dictador Daniel Ortega seguirá en el poder en Nicaragua prácticamente sin rivales. Ya hay pronunciamiento de organismos internacionales.

  • El Legislativo aprobó reforma constitucional para que la oposición no se presente a elecciones, las cuales se moverán de tiempo por la ampliación del período presidencial
    El Legislativo aprobó reforma constitucional para que la oposición no se presente a elecciones, las cuales se moverán de tiempo por la ampliación del período presidencial
Agencia AFP
hace 45 minutos
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La Asamblea de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que prohíbe la participación de opositores en las elecciones por solicitud del presidente Daniel Ortega, anunció el Legislativo, controlado por el oficialismo de izquierda.

La enmienda amplía el mandato presidencial de seis a siete años y excluye de los comicios a quienes, según el gobierno, participen en la planificación o ejecución de un “golpe de Estado”, a los “traidores a la patria” o a aquellos que soliciten “intervención militar” o “bloqueos económicos”.

“Aprobadas de forma unánime”, dijo el presidente del órgano parlamentario, Gustavo Porras, tras la votación general del articulado en una sesión especial en la ciudad de León (90 km al noroeste de Managua).

Ortega, un exguerrillero izquierdista de 80 años y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

La pareja presidencial, en el poder desde hace casi dos décadas, considera que esas manifestaciones fueron un “intento de golpe de Estado” patrocinado por Estados Unidos, que tilda al gobierno de “dictadura”.

Lea también: Video | El dictador Daniel Ortega descartó elecciones en Nicaragua para evitar triunfo de la oposición: “¡Que se olviden!”

Luego de esas movilizaciones, miles de nicaragüenses se exiliaron, entre ellos dirigentes opositores, intelectuales y religiosos que fueron despojados de su nacionalidad acusados de “traición a la patria”.

Debido a ello, la oposición es prácticamente nula en el país. Sus dirigente en el exilio advierten que la exclusión de los comicios busca garantizar la sucesión del poder en la familia Ortega-Murillo, pues el mandatario padece lupus y problemas renales.

La ampliación del mandato a siete años también regirá para las actuales autoridades elegidas por voto popular.

La reforma fue anunciada por Ortega el pasado 19 de julio durante el aniversario de la revolución sandinista y desató un amplio rechazo internacional.

Por iniciativa de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó hace dos semanas una reunión urgente de cancilleres, cuya fecha no ha sido definida, para debatir sanciones contra el gobierno nicaragüense.

La enmienda desconoce, sin embargo, la “aplicación de leyes extraterritoriales por parte de cualquier Estado, grupo de Estados u organismos internacionales”.

“Esperamos que los ministros (...) puedan tomar decisiones individuales, colectivas, para castigar, para ejercer más presión sobre Nicaragua”, afirmó el pasado domingo el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, en una entrevista.

Tras ser aprobada este martes, la reforma deberá ser ratificada en la segunda legislatura que comenzará a inicios de 2027, lo que se da por hecho.

Ortega manda en Nicaragua sin rivales

Ortega, un exguerrillero izquierdista, gobernó en la década de 1980 y volvió al poder en 2007, tras lo cual fue reelegido tres veces en cuestionados comicios.

En las últimas elecciones, hace cinco años, encarceló a opositores y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ganó ampliamente sin rivales.

En 2024, una reforma a la Constitución amplió el periodo presidencial de cinco a seis años y elevó a Murillo, entonces vicepresidenta, al puesto de copresidenta.

Además, aplazó para noviembre de 2027 los comicios que debían realizarse a finales de este año.

Pese a la presión del gobierno de Donald Trump, Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, que también recibe crédito de bancos internacionales y del FMI, por lo que la oposición ha pedido a la comunidad internacional sanciones económicas.

En días pasados, una docena de grupos opositores acordó un plan de transición política, que incluye la excarcelación de opositores y la renovación de instituciones electorales, judiciales, policiales y militares, controladas por el gobierno.

Siga leyendo: Gobierno Trump dice que no se quedará quieto frente a planes de Nicaragua de eliminar elecciones

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Preguntas y respuestas

¿Cuándo entrará en vigor la ampliación del mandato presidencial de seis a siete años en Nicaragua?
La ampliación deberá ser ratificada durante la segunda legislatura, que comenzará a inicios de 2027. La reforma también aplicará a las actuales autoridades elegidas por voto popular.
¿Cuándo serán las próximas elecciones presidenciales de Nicaragua?
Las elecciones presidenciales que debían realizarse a finales de 2026 fueron aplazadas para noviembre de 2027. La reforma aprobada mantiene ese calendario según la información de la noticia.
¿Cómo cambia la reforma constitucional el poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo?
La reforma extiende de seis a siete años el mandato presidencial y restringe la participación de opositores. Además, aplica el nuevo periodo a las autoridades actuales, reforzando el control político del oficialismo.
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