Asamblea de Nicaragua prohíbe participación de opositores en elecciones y amplía el período del mandato presidencial

La Asamblea de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que prohíbe la participación de opositores en las elecciones por solicitud del presidente Daniel Ortega, anunció el Legislativo, controlado por el oficialismo de izquierda.

La enmienda amplía el mandato presidencial de seis a siete años y excluye de los comicios a quienes, según el gobierno, participen en la planificación o ejecución de un “golpe de Estado”, a los “traidores a la patria” o a aquellos que soliciten “intervención militar” o “bloqueos económicos”.

“Aprobadas de forma unánime”, dijo el presidente del órgano parlamentario, Gustavo Porras, tras la votación general del articulado en una sesión especial en la ciudad de León (90 km al noroeste de Managua).

Ortega, un exguerrillero izquierdista de 80 años y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

La pareja presidencial, en el poder desde hace casi dos décadas, considera que esas manifestaciones fueron un “intento de golpe de Estado” patrocinado por Estados Unidos, que tilda al gobierno de “dictadura”.

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Luego de esas movilizaciones, miles de nicaragüenses se exiliaron, entre ellos dirigentes opositores, intelectuales y religiosos que fueron despojados de su nacionalidad acusados de “traición a la patria”.

Debido a ello, la oposición es prácticamente nula en el país. Sus dirigente en el exilio advierten que la exclusión de los comicios busca garantizar la sucesión del poder en la familia Ortega-Murillo, pues el mandatario padece lupus y problemas renales.

La ampliación del mandato a siete años también regirá para las actuales autoridades elegidas por voto popular.

La reforma fue anunciada por Ortega el pasado 19 de julio durante el aniversario de la revolución sandinista y desató un amplio rechazo internacional.

Por iniciativa de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó hace dos semanas una reunión urgente de cancilleres, cuya fecha no ha sido definida, para debatir sanciones contra el gobierno nicaragüense.

La enmienda desconoce, sin embargo, la “aplicación de leyes extraterritoriales por parte de cualquier Estado, grupo de Estados u organismos internacionales”.