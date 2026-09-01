A prisión un sacerdote por abuso sexual contra un menor de edad en Caldas, Antioquia

Un juez Primero Penal del Circuito sentenció a 144 meses de prisión a un sacerdote en Antioquia por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, en hechos ocurridos en Caldas, municipio del sur del área metropolitana de Medellín.

El fallo condenatorio, a falta de surtir procesos de apelación, es equivalente a 12 años de prisión y determinó que el presbítero sea enviado a un centro carcelario que determine la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

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Además de la privación de la libertad, la sentencia contempla estrictas penas accesorias. Entre ellas, la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, así como la prohibición absoluta de aproximarse o comunicarse con la víctima o con los integrantes de su grupo familiar.

De acuerdo con la sentencia, todas estas restricciones estarán vigentes durante el mismo periodo de la pena de prisión.

Igualmente, el juzgado fue enfático al denegar los beneficios penales de suspensión condicional de la ejecución de la pena y la sustitución de la prisión intramural por detención domiciliaria, descartando así cualquier posibilidad de que el procesado cumpla la condena desde su hogar.