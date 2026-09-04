¿Castigo mínimo para Nick Kyrgios? El tenista australiano podrá volver al circuito tras sanción por cocaína

El tenista australiano Nick Kyrgios quedó habilitado para regresar al circuito este viernes después de aceptar una suspensión de un mes por consumo de cocaína e ingresar a un programa de tratamiento, informó la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA).
Finalista de Wimbledon en 2022, Kyrgios, de 31 años, dio positivo en un control antidopaje realizado el 22 de junio durante un torneo de la ATP en Mallorca.
Kyrgios había sido suspendido provisionalmente el 4 de agosto tras admitir públicamente un control antidopaje adverso y asumir la responsabilidad de lo ocurrido, que describió entonces como “un enorme error”.
En un comunicado difundido este viernes, la ITIA explicó que el australiano argumentó que consumió la droga en un contexto social durante una salida nocturna previa a un torneo en Mallorca.
Recuerde: Tenista australiano Nick Kyrgios, suspendido tras dar positivo por cocaína; ya se pronunció en Instagram
La agencia señaló que un experto independiente de un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) consideró compatible esa explicación con los niveles detectados en la muestra.
“Como resultado, la ITIA aceptó que el consumo de cocaína por parte de Kyrgios se produjo fuera de competición”, indicó el organismo.