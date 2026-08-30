Nicolás Maduro publica fotos desde la cárcel en EE. UU.: así se ve ahora

Nicolás Maduro reapareció este domingo, 30 de agosto, con dos fotografías difundidas desde Estados Unidos, donde permanece detenido tras su captura en Venezuela en enero de 2026. En las imágenes, el exmandatario aparece de pie y sonriente.
Las fotografías fueron publicadas desde su cuenta principal en X y llevan una marca de fecha y hora en la esquina inferior derecha: 25 de junio de 2026, a las 6:05 de la tarde. Maduro aparece vestido con un conjunto deportivo gris claro, gafas de marco oscuro y zapatillas blancas, frente a una pared de bloques de concreto.
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En ambas imágenes mantiene prácticamente la misma postura y mira directamente a la cámara. La expresión sonriente y el gesto con las manos de “V” contrastan con el contexto en el que se encuentra desde comienzos de año.