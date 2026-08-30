Nicolás Maduro publica fotos desde la cárcel en EE. UU.: así se ve ahora

Nicolás Maduro reapareció este domingo, 30 de agosto, con dos fotografías difundidas desde Estados Unidos, donde permanece detenido tras su captura en Venezuela en enero de 2026. En las imágenes, el exmandatario aparece de pie y sonriente. Las fotografías fueron publicadas desde su cuenta principal en X y llevan una marca de fecha y hora en la esquina inferior derecha: 25 de junio de 2026, a las 6:05 de la tarde. Maduro aparece vestido con un conjunto deportivo gris claro, gafas de marco oscuro y zapatillas blancas, frente a una pared de bloques de concreto. Entérese: Estados Unidos fija la fecha del juicio contra Nicolás Maduro por narcotráfico, ¿para cuándo quedó programado? En ambas imágenes mantiene prácticamente la misma postura y mira directamente a la cámara. La expresión sonriente y el gesto con las manos de “V” contrastan con el contexto en el que se encuentra desde comienzos de año.

Nicolás Maduro aparece en nuevas fotografías difundidas este domingo, en las que viste ropa deportiva gris y sonríe. Foto: X @NicolasMaduro

Junto con las fotografías, Maduro publicó un mensaje dirigido especialmente a sus familiares, niños y seguidores, al que presentó como un “pequeño regalo de amor y esperanza”: “Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, escribió. Le puede interesar: “Creí que me iban a matar”: presos del régimen relatan su paso por El Helicoide en Venezuela

Nicolás Maduro aparece en nuevas fotografías difundidas este domingo, en las que viste ropa deportiva gris, sonríe y hace con ambas manos la señal de la “V”. Foto: X @NicolasMaduro

El exmandatario aseguró además que permanece firme y atribuyó ese estado de ánimo al respaldo que, según dijo, ha recibido durante su permanencia bajo custodia estadounidense: “Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero.” Maduro concluyó su mensaje con un agradecimiento a quienes le han enviado muestras de respaldo: “Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición”.

La aparición ocurre casi ocho meses después de la operación militar estadounidense en Venezuela en la que Maduro fue capturado. El procedimiento se produjo durante la madrugada del 3 de enero de 2026, en Caracas, alrededor de las 2:01 a. m., hora venezolana. Tras la operación, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Estados Unidos. El exmandatario llegó a Nueva York el 4 de enero, donde quedó a disposición de las autoridades estadounidenses para enfrentar cargos federales en los que se le acusa de narcoterrorismo y tráfico de drogas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Siga leyendo: ¿Quién es Alvin Hellerstein, el juez de 93 años que lleva el caso contra Nicolás Maduro? Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué mensaje envió Nicolás Maduro junto con las fotografías? Maduro dijo que las imágenes eran un “pequeño regalo de amor y esperanza” para sus nietos, los niños y niñas y sus seguidores, y aseguró que permanece firme gracias al respaldo que recibe. ¿De qué delitos acusa Estados Unidos a Nicolás Maduro? Estados Unidos acusa a Maduro de delitos federales relacionados con narcoterrorismo y tráfico de drogas. El caso también involucra a otros funcionarios venezolanos.

¿Qué mensaje envió Nicolás Maduro junto con las fotografías? Maduro dijo que las imágenes eran un “pequeño regalo de amor y esperanza” para sus nietos, los niños y niñas y sus seguidores, y aseguró que permanece firme gracias al respaldo que recibe. ¿De qué delitos acusa Estados Unidos a Nicolás Maduro? Estados Unidos acusa a Maduro de delitos federales relacionados con narcoterrorismo y tráfico de drogas. El caso también involucra a otros funcionarios venezolanos.