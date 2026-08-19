“Creí que me iban a matar”: presos del régimen relatan su paso por El Helicoide en Venezuela

Diez dirigentes políticos, activistas y miembros del Comando Con Venezuela relatan en el documental “Presos del régimen” cómo fueron detenidos en Venezuela después de las elecciones del 28 de julio de 2024, qué ocurrió durante sus traslados y cómo fue su permanencia en El Helicoide, en Caracas.
Henry Alviarez, Dignora Hernández, Gabriel González, Freddy Superlano, Perkins Rocha, Lourdes Villarreal, Luis Tarbay, Henry Salazar, Sulirma Vallenilla, Víctor Castillo y María Oropeza describen capturas en la vía pública y viviendas, interrogatorios, aislamiento, restricciones para acceder a abogados y familiares, así como las condiciones que, según sus testimonios, enfrentaron durante su reclusión.