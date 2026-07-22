¿Quién es Alvin Hellerstein, el juez de 93 años que lleva el caso contra Nicolás Maduro?

Alvin K. Hellerstein es uno de los jueces federales más veteranos y reconocidos de Estados Unidos. A sus 93 años (cumplirá 94 en octubre de 2026), continúa ejerciendo como juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), uno de los tribunales más importantes del país, donde se tramitan algunos de los procesos penales y civiles de mayor impacto nacional e internacional. Graduado de la Universidad de Columbia, Hellerstein sirvió como abogado del cuerpo jurídico del Ejército de Estados Unidos entre 1957 y 1960. Tras una extensa carrera en el ejercicio privado del derecho, fue nominado por el entonces presidente Bill Clinton y asumió como juez federal en 1998. Entérese: Nicolás Maduro enfrenta su tercera audiencia en Estados Unidos: así avanza el proceso penal

Los casos que han marcado la carrera de Alvin Hellerstein

A lo largo de casi tres décadas en el tribunal ha presidido numerosos casos de alto perfil. Entre ellos destacan los litigios civiles derivados de los atentados del 11 de septiembre de 2001, demandas relacionadas con el programa de detenciones e interrogatorios de la CIA, procesos sobre abusos contra prisioneros en Irak y Afganistán, así como casos de derechos humanos, terrorismo, narcotráfico y delitos financieros internacionales.

En materia de narcotráfico, Hellerstein ha estado vinculado durante años al expediente contra el exjefe de inteligencia venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal, proceso en el que la justicia estadounidense incluyó a Nicolás Maduro como presunto integrante del denominado Cartel de los Soles. En 2024 también condenó al exgeneral venezolano Clíver Alcalá Cordones a 21 años y ocho meses de prisión tras declararse culpable de cargos relacionados con narcoterrorismo.

El magistrado también ha protagonizado decisiones de gran repercusión política. En distintos momentos ha emitido fallos que limitaron actuaciones del presidente Donald Trump, entre ellos decisiones sobre deportaciones de migrantes venezolanos y otros litigios de alto impacto.

Alvin Hellerstein, el juez que dirigirá el proceso contra Maduro

Hellerstein es reconocido en el ámbito jurídico por su independencia y por mantener un perfil reservado. Aunque en los últimos años algunos observadores han planteado interrogantes sobre su edad y la duración de procesos complejos que dirige, el juez continúa activo y al frente de uno de los casos de mayor interés internacional; el proceso penal contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro, acusado en Estados Unidos de conspiración para narcoterrorismo y otros delitos relacionados con el tráfico de drogas. Las dudas sobre el juez surgieron después de que The New York Times revelara que, durante el juicio por fraude contra la empresaria Charlie Javice en 2025, el magistrado fue visto en varias ocasiones quedándose dormido en la sala y tuvo que ser alertado por personas presentes.