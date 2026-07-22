¿Quién es Alvin Hellerstein, el juez de 93 años que lleva el caso contra Nicolás Maduro?

Alvin K. Hellerstein es uno de los jueces federales más veteranos y reconocidos de Estados Unidos. A sus 93 años (cumplirá 94 en octubre de 2026), continúa ejerciendo como juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), uno de los tribunales más importantes del país, donde se tramitan algunos de los procesos penales y civiles de mayor impacto nacional e internacional.
Graduado de la Universidad de Columbia, Hellerstein sirvió como abogado del cuerpo jurídico del Ejército de Estados Unidos entre 1957 y 1960. Tras una extensa carrera en el ejercicio privado del derecho, fue nominado por el entonces presidente Bill Clinton y asumió como juez federal en 1998.
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