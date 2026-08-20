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¡Atención! Niño de 10 años murió ahogado en una de las piscinas del Parque de las Aguas

Los hechos ocurrieron en medio de un evento que se realizaba en este parque acuático. Autoridades investigan las circunstancias de este hecho.

  • El menor, de 10 años, falleció en una de las piscinas de este parque acuático. Las autoridades avanzan en las labores para esclarecer cómo ocurrieron los hechos. FOTO: CARLOS VELÁSQUEZ
    El menor, de 10 años, falleció en una de las piscinas de este parque acuático. Las autoridades avanzan en las labores para esclarecer cómo ocurrieron los hechos. FOTO: CARLOS VELÁSQUEZ
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Un niño de 10 años murió en la tarde de este jueves en el Parque de las Aguas, de Barbosa, luego de que se ahogara en una de las piscinas de este parque acuático.

Los agentes del CTI de la Fiscalía se encuentran en el lugar realizando las labores judiciales para esclarecer lo ocurrido con este menor de edad en este parque.

El Área Metropolitana, entidad operadora de este espacio, manifestó que “desde el momento en que se presentó la emergencia se activaron de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, articulando la respuesta con los organismos de socorro, personal de salud y las autoridades competentes. La entidad ha dispuesto apoyo humano, psicológico y logístico para la familia, y continuará brindando el acompañamiento que sea requerido”.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, envió un mensaje de solidaridad a la familia del menor: “Toda mi solidaridad y un abrazo sincero para sus padres, familiares y seres queridos. Desde la Alcaldía de Medellín estamos atentos y dispuestos a acompañarlos en este momento tan difícil”.

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