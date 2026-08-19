Pablo Rivas Herazo, nuevo superintendente financiero de Colombia: ¿quién es y qué experiencia tiene?

El gobierno de Abelardo de la Espriella nombró a Pablo Rivas Herazo como nuevo superintendente financiero, luego de la salida de César Ferrari, quien presentó su renuncia tras durar más de tres años en el cargo.

Entre sus funciones principales está la conducción del órgano dedicado al control y la gestión del sistema financiero y de valores colombiano, además de las propuestas del sistema financiero y la dirección de las instrucciones de las entidades que vigila la superintendencia.

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En 2016, Rivas ya había sido nombrado director legal de Superintendencia para los intermediarios financieros. En su carrera se ha enfocado en el sector financiero y en su innovación. Asimismo, es abogado de la Universidad de los Andes con especialización en legislación financiera y maestría en derecho privado de la misma universidad, contando con una publicación en el alma máter sobre un artículo relacionado con el bitcoin y su importancia en la soberanía monetaria en el país.