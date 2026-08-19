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Pablo Rivas Herazo, nuevo superintendente financiero de Colombia: ¿quién es y qué experiencia tiene?

El abogado, con experiencia previa en la entidad, llega al cargo con trayectoria en regulación financiera y estudios sobre nuevas tecnologías como el bitcoin.

  • Pablo Rivas Herazo fue designado como nuevo superintendente financiero de Colombia, cargo desde el cual tendrá a su cargo la vigilancia y supervisión del sistema financiero y el mercado de valores. FOTO: Colprensa, redes sociales.
    Pablo Rivas Herazo fue designado como nuevo superintendente financiero de Colombia, cargo desde el cual tendrá a su cargo la vigilancia y supervisión del sistema financiero y el mercado de valores. FOTO: Colprensa, redes sociales.
  • Nombramiento del nuevo superintendente financiero.
    Nombramiento del nuevo superintendente financiero.
Diario La República
hace 60 minutos
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El gobierno de Abelardo de la Espriella nombró a Pablo Rivas Herazo como nuevo superintendente financiero, luego de la salida de César Ferrari, quien presentó su renuncia tras durar más de tres años en el cargo.

Entre sus funciones principales está la conducción del órgano dedicado al control y la gestión del sistema financiero y de valores colombiano, además de las propuestas del sistema financiero y la dirección de las instrucciones de las entidades que vigila la superintendencia.

Lea aquí: “Proponemos que se elimine el IVA a los materiales en las zonas afectadas por el sismo”: presidente de Camacol

En 2016, Rivas ya había sido nombrado director legal de Superintendencia para los intermediarios financieros. En su carrera se ha enfocado en el sector financiero y en su innovación. Asimismo, es abogado de la Universidad de los Andes con especialización en legislación financiera y maestría en derecho privado de la misma universidad, contando con una publicación en el alma máter sobre un artículo relacionado con el bitcoin y su importancia en la soberanía monetaria en el país.

Nombramiento del nuevo superintendente financiero.
Nombramiento del nuevo superintendente financiero.

En febrero de 2017 fue registrado como aspirante al cargo de director de Superintendencia, Código 0105, Grado 19, en la dirección legal para intermediarios financieros; posteriormente figura en los registros de nombramientos de la entidad.

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Otras superintendencias ya cuentan con nuevos nombramientos, como la Superintendencia de Industria y Comercio con María Rocío Cortés en la dirección, y Julia Eva Pretelt en la Superintendencia de Sociedades.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Pablo Rivas Herazo, nuevo superintendente financiero de Colombia?
Pablo Rivas Herazo es abogado de la Universidad de los Andes y especialista en legislación financiera, con experiencia previa en la Superintendencia Financiera, donde ocupó cargos relacionados con la dirección legal de intermediarios financieros.
¿Qué hace el superintendente financiero de Colombia?
El superintendente financiero dirige la entidad encargada de vigilar y controlar las entidades del sistema financiero y el mercado de valores, además de impartir instrucciones y supervisar el cumplimiento de las normas que regulan estas actividades.
¿Qué experiencia tiene Pablo Rivas Herazo en el sector financiero?
Rivas Herazo tiene experiencia dentro de la Superintendencia Financiera y formación especializada en derecho financiero. También ha abordado académicamente temas de innovación financiera, entre ellos el bitcoin y su relación con la soberanía monetaria.
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