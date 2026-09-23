La carrera de la IA no para: OpenAI y Anthropic lanzan nuevos modelos más baratos y eficientes

Luego de que los principales líderes del mercado tecnológico mundial hicieran un llamado a frenar el desarrollo de la inteligencia artificial, las dos empresas más influyentes en ese sector lanzaron esta semana nuevos modelos pensados para hacer más accesible lo que hasta ahora solo estaba disponible en sus versiones más costosas.
OpenAI presentó GPT-6 Sol y GPT-6 Luna, y Anthropic lanzó Claude Opus 5.5. Los tres comparten un mismo objetivo: ofrecer capacidades de alto nivel a menor precio, en un momento en que la industria debate si está yendo demasiado rápido.