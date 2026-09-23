¿Por qué menos jóvenes se inscriben para entrar a la Universidad Nacional?

Expectativas distintas y carreras más largas de lo que las familias quieren: esas son algunas de las razones que expertos señalan para explicar por qué cada vez menos jóvenes buscan un cupo en la Universidad Nacional. Le puede interesar: Por ‘prácticas recurrentes y sistemáticas’, abren dos investigaciones a la U. San José ¿de qué se trata? Para el primer semestre de 2027, 39.397 personas presentaron el examen de admisión, la cifra más baja registrada en al menos dos décadas. El dato representa una caída del 48% frente a 2019-1, cuando 75.681 aspirantes presentaron la prueba. Son 36.284 personas menos en ocho años, según las estadísticas oficiales de la institución reveladas por El Tiempo. La disminución no significa que la Universidad Nacional tenga menos estudiantes matriculados. El examen de admisión funciona como un filtro debido a que históricamente se presentan muchos más aspirantes que los cupos que hay disponibles. Cada semestre son admitidos entre 6.000 y 7.000 estudiantes, mientras que entre 4.500 y 5.000 terminan matriculándose por primera vez en un pregrado. Esto significa, sin embargo, que la probabilidad de ingreso pasó de 1 de cada 9 a 1 de cada 5.

El descenso resulta especialmente visible en las pruebas correspondientes al primer semestre del año. Antes de 2019, la Universidad Nacional recibía entre 60.000 y 70.000 aspirantes para esta convocatoria. En 2019-1 se alcanzó el máximo del periodo analizado, con 75.681 personas. Incluso durante la pandemia, para el ingreso a 2021-1, la cifra superó los 58.000 aspirantes. Desde entonces, el número no volvió a recuperarse. La misma tendencia aparece en la convocatoria para el segundo semestre. Para 2026-2 se presentaron 24.546 personas, frente a las 44.188 de 2018-2, cuando se registró el número más alto para esa prueba. Para el profesor y delegado del Gobierno en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, Diego Torres, la caída de las matrículas responde a varios factores y no ocurre solamente en esa institución, sino en las más grandes del mundo. “Al final los cupos se van a llenar —explica Torres—, pero ya se empieza a sentir la caída en la natalidad”. En todo caso, la razón principal de esa caída podría ser otra. Por ejemplo, agrega, “las expectativas son diferentes en los jóvenes y los padres consideran que los tiempos de una carrera universitaria son demasiado largos y buscan opciones más cortas”. En esto coincide el investigador del Laboratorio de Economía de la Educación de la Javeriana, Fernando López. Advierte que hacen falta datos, pero considera que hay una menor disposición. “Todo el mundo conoce que el examen de admisión es difícil y que hay un alto nivel de exigencia y es posible que los jóvenes no estén interesados en ello”. López plantea otras hipótesis. Una de ellas tiene que ver con un posible efecto reputacional negativo asociado a los paros o a hechos de violencia polémicos. Señala como otra posibilidad que las situaciones económicas estén llevando a los jóvenes a priorizar su ingreso al mercado laboral.

¿Cuáles fueron las cifras de admisión para la sede Medellín?

La disminución no se dio solo en Bogotá, se presenta en las principales sedes de la Universidad Nacional. En Medellín también se redujo la cantidad de personas que presentaron el examen:fueron 5.831 para el primer semestre de 2027, frente a 10.032 en2019-1. Sin embargo, esto no llega a afectar el proceso de selección,pues son alrededor de 1.700 los nuevos jóvenes que ingresan a la sede en la capital de Antioquia.

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