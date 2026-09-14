¿Burbuja o riesgos serios? Lo que hay detrás de la polémica de frenar los avances de la IA

La discusión empezó el sábado como un debate sobre el avance y límites de la inteligencia artificial (IA) y terminó con caídas de acciones en la Bolsa de Nueva York. Ese 12 de septiembre, Dario Amodei, director de Anthropic, pidió a la industria de la IA “ralentizar el ritmo”. Este lunes, el presidente de EE. UU. Donald Trump respondió desde Truth Social que todo eso es una “Patraña”. Entre una cosa y la otra, las acciones de los fabricantes de chips se desplomaron.
Por ejemplo, la Bolsa de Nueva York cerró el lunes con un retroceso. El Dow Jones bajó 0,29%, el Nasdaq perdió 0,56% y el S&P 500 cedió 0,48%.
El golpe se concentró en los semiconductores, imprescindibles para construir los centros de datos donde se entrenan los modelos. Nvidia: -3,36%, Broadcom: -4,77%, Micron: -5,25%, AMD: -4,40%, e Intel: -5,59%.
Lo que propuso Amodei fue ajustar el aumento de capacidades con el desarrollo de medidas de seguridad. Es decir, meter verificadores externos en los principales laboratorios. También pidió regulación para los modelos de frontera en Estados Unidos, cooperación voluntaria entre laboratorios, y un marco internacional amplio que incluya a China.
El director de Anthropic dio dos razones para el susto. La primera, que las capacidades de la IA se están multiplicando más rápido que la comprensión del sector sobre cómo controlarlas, sobre todo por “la creciente capacidad de la IA para construir la próxima generación de IA”. La segunda, varios incidentes recientes de agentes que se salieron del guion y ejecutaron ataques informáticos ilegales, como el ataque de enjambres de agentes de OpenAI contra Hugging Face, una plataforma del sector.
La petición recibió respaldo público del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman; del director de xAI, Elon Musk; del presidente de Google DeepMind, Demis Hassabis, y del director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella. Altman publicó además que OpenAI también abriría sus modelos a evaluadores externos.
Pero el inversionista Michael Burry, célebre por anticipar la crisis hipotecaria de 2008, calificó la propuesta de OpenAI y Anthropic de estrategia comercial interesada. Sostiene que buscan consolidar su dominio de mercado, levantar barreras regulatorias para frenar a competidores y construir un relato atractivo para futuras salidas a bolsa, en medio de la incertidumbre sobre costos y rendimientos.
Amodei pidió frenar justo cuando se creía que su empresa estaba a punto de lanzar la que podría ser la mayor oferta pública inicial de todos los tiempos. La cifra que se maneja es de 2 billones de dólares de valoración.
“A los CEO no les preocupa que la IA se les vaya de las manos, les preocupa que las expectativas de los inversores no casen con la realidad y que el flujo de dinero se seque. Necesitan enfriar el mercado para que no estalle”, dice Yago Álvarez, analista económico.
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