Organización Corona donará $50.000 millones para la reconstrucción tras el terremoto

La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto sumará un nuevo aporte del sector privado. La Organización Corona anunció la destinación de $50.000 millones para apoyar la recuperación de las familias damnificadas y de infraestructura comunitaria golpeada por la emergencia. El anuncio lo dio el presidente Abelardo De La Espriella, quien aseguró que habló directamente con Miguel Pardo, presidente de la Organización Corona, para conocer el alcance de la contribución: “Acabo de hablar con Miguel Pardo, presidente de la Organización Corona, quien me confirmó una donación de $50.000 millones para la reconstrucción de Colombia”, escribió en su cuenta de X. Entérese: Carolina Soto declinó y se cayó su nombramiento como presidenta de la CCI: detalles del rechazo del gobierno a su designación

De La Espriella agradeció a la familia Echavarría por el aporte y sostuvo que la recuperación del país requiere la participación conjunta del Estado, el sector privado y los ciudadanos.

¿En qué se invertirán los $50.000 millones de la Organización Corona?

Entre las acciones previstas está la entrega de soluciones de saneamiento para los albergues, así como kits destinados a reparar baños y cocinas de las viviendas averiadas. También se aportarán acabados para las nuevas viviendas que recibirán las familias damnificadas y materiales para recuperar las baterías sanitarias de colegios y centros de salud afectados por el movimiento telúrico. El programa contempla además materiales para reparar o construir las viviendas de trabajadores de la Organización Corona que resultaron afectados por el terremoto. Lea también: ¿Cómo conseguirá Colombia los $30 billones que necesita para la reconstrucción tras el terremoto? A través de un comunicado, la compañía señaló que “esta tragedia golpeó lo más esencial de la vida de las personas: su hogar, ese lugar donde están los afectos y la vida de todos los días, y al que hoy miles de colombianos no pueden volver”; por eso decidió solidarizarse y contribuir a su recuperación.

Corona ya había intervenido desde los primeros días posteriores al terremoto en coordinación con las autoridades de las zonas afectadas. Ahora, con el anuncio de los $50.000 millones, la compañía amplia esa respuesta y concentrarla en vivienda, saneamiento e infraestructura comunitaria.

La iniciativa reúne a Organización Corona, Homecenter, Corona Industrial, Alión y Fundación Corona, además del respaldo de sus socios internacionales como Falabella Chile y Molins, en Alión. La compañía aseguró que pondrá a disposición sus capacidades técnicas y logísticas para acompañar la ejecución de los proyectos y trabajar junto con autoridades locales, clientes y proveedores. Además, señaló que sus aportes buscan también “que las escuelas vuelvan a funcionar y que las comunidades recuperen su tejido social”. Puede leer: Fuerte sismo de magnitud 4,4 sacudió a Chocó y eleva a cinco los reportes de sismos este jueves

El aporte de Corona llega en medio de una emergencia que deja un alto número de afectados. Con corte al 26 de agosto, la UNGRD reportó 193.011 familias y 406.113 personas afectadas en 16 departamentos y 496 municipios, además de 331 fallecidos, 4.449 heridos y 219 desaparecidos. En materia de infraestructura, 187.839 viviendas resultaron averiadas y 33.395 fueron destruidas, mientras que 655 edificios colapsaron. Le puede interesar: ¿Hubo un terremoto en Nepal? Estas son las teorías sobre las devastadoras inundaciones que dejan 362 muertos

Los otros aportes del sector privado tras el terremoto

Además de la Organización Corona, entre los principales aportes anunciados están los $200.000 millones comprometidos por empresas vinculadas a Proantioquia, los $110.000 millones de Grupo Bolívar y Davivienda, cerca de $54.908 millones aportados conjuntamente por Jerónimo Martins —propietario de Tiendas Ara—, BBVA y Glencore, así como $6.000 millones de Tecnoglass, $5.000 millones de Ecopetrol, US$1,5 millones de Drummond, $3.000 millones de Grupo Éxito y $1.500 millones aportados por Arturo Calle, su fundación y su familia. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. A estos recursos se suman donaciones en especie de empresas como D1, Tiendas Ara, Grupo Éxito, Postobón, Olímpica, McDonald’s, KFC, Brinsa, Alquería, Alpina, PepsiCo, Nestlé, Nutresa, Ferrero y Ramo, entre otras. No se vaya sin leer: Gobierno De la Espriella atiende la emergencia con el costo de financiación en máximos de 17 años

Bloque de preguntas y respuestas:

¿En qué se invertirán los $50.000 millones de Organización Corona? Los recursos serán destinados a soluciones de saneamiento para albergues, kits para reparar baños y cocinas, acabados de nuevas viviendas y recuperación de baterías sanitarias en colegios y centros de salud. ¿Qué empresas han donado alimentos y ayudas humanitarias por el terremoto? Entre las empresas que han aportado ayudas en especie aparecen D1, Tiendas Ara, Grupo Éxito, Postobón, Olímpica, McDonald’s, KFC, Brinsa, Alquería, Alpina, PepsiCo, Nestlé, Nutresa, Ferrero y Ramo, entre otras.

¿En qué se invertirán los $50.000 millones de Organización Corona? Los recursos serán destinados a soluciones de saneamiento para albergues, kits para reparar baños y cocinas, acabados de nuevas viviendas y recuperación de baterías sanitarias en colegios y centros de salud. ¿Qué empresas han donado alimentos y ayudas humanitarias por el terremoto? Entre las empresas que han aportado ayudas en especie aparecen D1, Tiendas Ara, Grupo Éxito, Postobón, Olímpica, McDonald’s, KFC, Brinsa, Alquería, Alpina, PepsiCo, Nestlé, Nutresa, Ferrero y Ramo, entre otras.