“Vamos a condonar la tasa de interés a los damnificados por el terremoto”, anunciaron los bancos

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, anunció en la 60.ª edición de la Convención Bancaria que, para los damnificados del terremoto que golpeó al país, los bancos van a asumir, de su propio bolsillo, el costo de aliviar a sus clientes afectados.
“Esta conversación nos toma pensando qué puede hacer la banca para ayudar a consolidar esa patria milagro”, dijo Malagón ante los periodistas, antes de precisar que la prioridad inmediata son los damnificados del sismo.
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