Paisas se reforzará con otro ex-NBA y un estelar de Selección Colombia para buscar la Final Four

Felices por ser uno de los seis equipos que repiten en los cuartos de final en la Basketball Champions League, BCL, y con la firme convicción de clasificar a la Final Four, se encuentran el técnico Daniel Seoane y el propietario de Paisas, Daniel Hazan. Por ello, el quinteto tendrá nuevos refuerzos para encarar la confrontación ante Nacional de Uruguay.
El rival es difícil, pues los uruguayos, que hicieron ronda perfecta con seis victorias, cuentan con una nómina comandada por Connor Zinaich, el jugador más valioso del Grupo B, que logró un promedio de 19,8 puntos por partido, con una efectividad del 56% en los lanzamientos convertidos y 9,6 rebotes.