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Papa León XIV fue dado de alta este sábado, cuatro días después de una operación de cáncer

La intervención quirúrgica se realizó el martes y, según el Vaticano, concluyó sin complicaciones. El pontífice ya fue fotografiado celebrando misa y de pie sin ayuda, mientras se prepara para retomar sus apariciones públicas y cumplir con su agenda prevista.

  • Papa León fue fotografiado celebrando misa y de pie sin ayuda tras su intervención quirúrgica por cáncer de pulmón, en las primeras imágenes divulgadas después de la operación. FOTO GETTY
    Papa León fue fotografiado celebrando misa y de pie sin ayuda tras su intervención quirúrgica por cáncer de pulmón, en las primeras imágenes divulgadas después de la operación. FOTO GETTY
Colprensa
hace 28 minutos
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El papa León salió del hospital este sábado tras someterse a una intervención quirúrgica por cáncer de pulmón, según ha informado el Vaticano, después de que los análisis de sangre y las pruebas de imagen torácicas revelaran que se encontraba en condiciones de volver a casa cuatro días después de la operación.

El pontífice, de 71 años, que no ha aparecido en público desde la intervención del martes para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, también tendrá el domingo su primer compromiso público desde la operación.

Dirigirá las oraciones semanales con los peregrinos en la Plaza de San Pedro al mediodía.

Contexto: El papa León XIV ya fue hospitalizado en Roma e ingresó a cirugía por un nódulo pulmonar

A León le han diagnosticado un adenocarcinoma de pulmón, el tipo más común de cáncer de pulmón. El diagnóstico de un papa conocido por ser relativamente joven y enérgico, y que fue elegido apenas en mayo de 2025, causó conmoción y suscitó dudas sobre cómo se desarrollará su papado mientras hace frente a la enfermedad.

Los médicos del papa han afirmado que la intervención quirúrgica se ha desarrollado con éxito y sin complicaciones. Aún no han revelado el tamaño del tumor ni si la enfermedad se había extendido a los ganglios linfáticos cercanos, factores clave para determinar el pronóstico.

Le puede interesar: “Estoy mejor, gracias”: papa León XIV recibe el alta tras cirugía por cáncer de pulmón y regresará al Vaticano

Papa mantiene una agenda muy cargada

l Vaticano señaló el viernes que León, conocido por seguir una agenda muy apretada, tenía la intención de mantener sus compromisos, mientras algunos cardenales comenzaban a expresar públicamente su preocupación por la salud del papa.

El Vaticano afirmó que los preparativos para su visita del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú —una de las más intensas organizadas para un papa en décadas— “seguían adelante”. Además, publicó una lista de periodistas acreditados para viajar con León y cubrir el viaje.

El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, declaró el viernes que León podría tener que ajustar el ritmo de su agenda en el futuro “en función de su estado de salud”. No es habitual que un cardenal afirme abiertamente que un papa podría necesitar modificar su rutina.

El Vaticano publicó el viernes las primeras imágenes del Papa desde su operación, en las que se le ve celebrando misa y de pie sin ayuda.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué operaron al papa León?
El pontífice fue intervenido quirúrgicamente después de recibir un diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón, un tipo de cáncer pulmonar. La operación consistió en extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho.
¿Cuándo salió el papa León del hospital?
El papa recibió el alta el sábado, cuatro días después de la cirugía realizada el martes. El Vaticano indicó que los análisis de sangre y las pruebas de imagen torácicas mostraron que estaba en condiciones de regresar a casa.
¿Qué es el adenocarcinoma de pulmón que le diagnosticaron al papa?
Es un tipo de cáncer de pulmón que se origina en células glandulares y que constituye la forma más común de esta enfermedad. La información divulgada no precisa el tamaño del tumor ni si se extendió a los ganglios linfáticos cercanos.
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