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Pautips se disculpa por su comportamiento en MasterChef: “No me siento orgullosa de eso”

La participante del reality publicó un video en TikTok ofreciendo disculpas por la actitud que tuvo en el reto de campo en el que tuvo la tarea de liderar el equipo conformado por Jimmy Vásquez, Emiro y Tuto.

  • Paula Garrido participó este lunes en el Reto de Eliminación. FOTO: Canal RCN.
    Paula Garrido participó este lunes en el Reto de Eliminación. FOTO: Canal RCN.
El Colombiano
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hace 1 hora
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La influenciadora Paula Garrido, más conocida en redes sociales como Pautips, es una de las participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2026. En uno de los recientes episodios del reality, la creadora de contenido lideró uno de los equipos en el reto de campo.

Garrido compitió junto a Jimmy Vásquez, Emiro, y Tuto, y en su rol como capitana salió a relucir su fuerte estilo de liderazgo, el cual no fue bien recibido por sus compañeros. La actitud dominante de Pautips fue tema de conversación de Vásquez frente a las cámaras, por ejemplo, y también disgustó a Emiro.

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Finalmente, el equipo perdió. Después de la emisión, Paula fue ampliamente criticada en redes sociales por su comportamiento. Ante los comentarios, la influencer publicó un video en su cuenta oficial de TikTok explicando lo ocurrido y ofreciendo disculpas por su conducta.

“Hasta para mí ha sido muy duro y muy triste poderme ver en la pantalla del televisor como espectadora y ver ciertas actitudes que he tenido”, dijo en la grabación.

Aunque Garrido aceptó que no tuvo la mejor reacción durante el reto, explicó que todo esto puede explicarse por el cansancio y estrés que le ha producido ser parte del show.

@pautips

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♬ sonido original - Paula Galindo

“Sí tienen la razón, pero lo que más me llega a la mente es que tengo una gran oportunidad de cambio. A las personas que se sintieron ofendidas, sorprendidas, molestas, les pido una disculpa (...) Hasta a mí me pone triste verme así de frustrada en televisión”, aseguró.

MasterChef Celebrity ya tiene nuevo eliminado, ¿de quién se trata?

Este lunes 7 de septiembre se dio a conocer el nombre del octavo eliminado del reality. El actor Sebastián Vega fue quien tuvo que dejar la competencia por decisión del jurado. El participante se enfrentó a Pautips y Tuto en el reto de eliminación, el cual consistía en preparar un postre con galletas Ducales.

Vega presentó un cheesecake acompañado de un coulis de maracuyá con mango que bautizó como “Doña D” en honor a su abuela. A pesar de que el panel evaluador afirmó que la receta estaba bien ejecutada, señalaron algunos problemas de equilibrio de sabores.

Luego de que se diera a conocer la decisión de que sería Sebastián quien tendría que abandonar la cocina, el actor agradeció a sus compañeros y a los jurados con lágrimas en los ojos.

“Me voy con la cabeza en alto. Me preparé, trasnoché, dejé de dormir, dejé muchas cosas, pero estar acá era un sueño”, aseguró.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Pautips pidió disculpas después de su participación en MasterChef Celebrity Colombia 2026?
Pautips pidió disculpas por la actitud que mostró durante un reto de campo en el que fue capitana de uno de los equipos. La influenciadora reconoció que algunas de sus reacciones fueron frustrantes y pudieron ofender o molestar a sus compañeros. También explicó que el cansancio y el estrés de participar en el reality influyeron en su comportamiento.
¿Quién fue el octavo eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2026?
El octavo eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2026 fue el actor Sebastián Vega, quien dejó la competencia el lunes 7 de septiembre. Vega se enfrentó a Pautips y Tuto en un reto de eliminación en el que debían preparar un postre con galletas Ducales. El jurado consideró que su cheesecake tenía problemas de equilibrio de sabores.
¿Qué preparó Sebastián Vega en el reto de eliminación de MasterChef Celebrity Colombia 2026?
Sebastián Vega preparó un cheesecake acompañado de un coulis de maracuyá con mango, al que llamó “Doña D” en homenaje a su abuela. Aunque los jurados destacaron que el postre estaba bien ejecutado, señalaron inconvenientes en el equilibrio de los sabores, una valoración que terminó influyendo en su eliminación del programa.
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