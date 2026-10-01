“Juventud, divino tesoro, te vas para no volver”: murió Peppino Mazzullo, la icónica voz de Topo Gigio

Por más de cuarenta años, Peppino Mazzullo fue la voz del personaje Topo Gigio. Fotos Redes sociales.

El actor y artista de doblaje italiano Peppino Mazzullo, conocido principalmente por darle voz a la marioneta Topo Gigio, murió este miércoles 30 de septiembre en su casa de Santo Stefano di Briga, localidad cercana a Mesina y lugar donde nació en 1926.

Mazzullo había celebrado su centenario el 6 de junio. Su trayectoria artística estuvo vinculada al teatro, la radio y la televisión. Topo Gigio debutó en televisión en 1959 y en sus primeras apariciones tuvo la voz de Domenico Modugno. En 1961, Mazzullo asumió la interpretación vocal del personaje y permaneció en ese papel hasta 2006, durante cerca de 45 años.

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La voz de Mazzullo está asociada al popular ratón de marioneta, que participó en diferentes espacios de la televisión italiana.

Antes de convertirse en la voz de Topo Gigio, Mazzullo tenía una carrera en los escenarios. Su primera actuación ocurrió en el Teatro Auditorium San Gaetano, bajo la dirección de Plácido Andriolo, quien escribió monólogos para él. También tuvo una trayectoria en la radio. Participó en programas de la RAI, donde interpretó obras de Roberto Bracco, Cesare Meano, Antón Chéjov y Sabatino López.