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“Juventud, divino tesoro, te vas para no volver”: murió Peppino Mazzullo, la icónica voz de Topo Gigio

Mazzullo murió el 30 de septiembre de 2026, después de una trayectoria artística que se extendió durante varias décadas y que quedó especialmente ligada a la voz de uno de los personajes infantiles más reconocibles de la televisión italiana.

  • “Juventud, divino tesoro, te vas para no volver”: murió Peppino Mazzullo, la icónica voz de Topo Gigio
El Colombiano
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hace 25 minutos
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Por más de cuarenta años, Peppino Mazzullo fue la voz del personaje Topo Gigio. Fotos Redes sociales.

El actor y artista de doblaje italiano Peppino Mazzullo, conocido principalmente por darle voz a la marioneta Topo Gigio, murió este miércoles 30 de septiembre en su casa de Santo Stefano di Briga, localidad cercana a Mesina y lugar donde nació en 1926.

Mazzullo había celebrado su centenario el 6 de junio. Su trayectoria artística estuvo vinculada al teatro, la radio y la televisión. Topo Gigio debutó en televisión en 1959 y en sus primeras apariciones tuvo la voz de Domenico Modugno. En 1961, Mazzullo asumió la interpretación vocal del personaje y permaneció en ese papel hasta 2006, durante cerca de 45 años.

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La voz de Mazzullo está asociada al popular ratón de marioneta, que participó en diferentes espacios de la televisión italiana.

Antes de convertirse en la voz de Topo Gigio, Mazzullo tenía una carrera en los escenarios. Su primera actuación ocurrió en el Teatro Auditorium San Gaetano, bajo la dirección de Plácido Andriolo, quien escribió monólogos para él. También tuvo una trayectoria en la radio. Participó en programas de la RAI, donde interpretó obras de Roberto Bracco, Cesare Meano, Antón Chéjov y Sabatino López.

Además de Topo Gigio, Mazzullo interpretó a Richetto, un personaje cómico de colegial, en el programa Zecchino d’Oro. Su participación en ese espacio se extendió durante el periodo comprendido entre 1961 y 2006.

En 2004 regresó a Mesina y fundó el Piccolissimo Teatro di Messina, donde dirigió una escuela de teatro cómico y dramático. Durante sus últimos años recibió reconocimientos por su trayectoria.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos años tenía Peppino Mazzullo cuando murió?
Peppino Mazzullo tenía 100 años cuando murió el 30 de septiembre de 2026. Había celebrado su centenario el 6 de junio.
¿Quién fue Peppino Mazzullo y por qué era conocido?
Peppino Mazzullo fue un actor y artista de doblaje italiano conocido principalmente por ser la voz de Topo Gigio durante cerca de 45 años, entre 1961 y 2006.
¿Quién era la voz de Topo Gigio antes de Peppino Mazzullo?
Antes de que Mazzullo asumiera el papel en 1961, Topo Gigio tuvo la voz de Domenico Modugno en sus primeras apariciones televisivas.
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