Las películas y series que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en octubre 2026

En octubre, Halloween es el protagonista y las plataformas de streaming lo saben. Por eso, en la selección de este mes, el común denominador de las películas y series que llegarán es el terror en sus más diversas formas. Hay desde clásicos como Carrie, la novela de Stephen King que ahora tendrá formato de serie, hasta nuevas historias como la película Madre siniestra. Conozca algunas de las producciones nuevas que podrán verse en Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en el próximo mes. También podrá conocer los títulos que se proyectarán en cines colombianos. Lea: Estas son las 100 mejores series del siglo XXI, según The New York Times: ¿dónde verlas en Colombia?

Estrenos de Netflix en octubre de 2026

Netflix le dará la bienvenida a octubre con el estreno de Al este del Edén, la miniserie de siete episodios basada en la novela homónima del escritor estadounidense John Steinbeck. La producción, protagonizada por Florence Pugh, Christopher Abott y Mike Faist, cuenta la historia de Cathy, “una mujer fuerte e independiente que abre una brecha entre dos hermanos marcando el comienzo de una saga que se extenderá a la siguiente generación”.

Después, el 7 de octubre se estrenará El círculo, thriller mexicano basado en la novela Los Corruptores de Jorge Zepeda Patterson. “Cuatro amigos de toda la vida quedan atrapados en una red de chantajes cuando un video filtrado amenaza con exponer los secretos que podrían destruir su amistad”, dice la sinopsis de la serie protagonizada por Michel Brown, Zuria Vega y Raúl Briones. Este mes también llegarán las nuevas temporadas de algunas de las series destacadas de Netflix de los últimos años. Una de ellas es el estreno de la cuarta temporada de La diplomática, ganadora del Emmy, que estará disponible el 15 de octubre. El 22 volverá la también premiada Nadie quiere esto y para el 23 está programado el regreso de Lupin.

Estrenos de HBO Max en octubre de 2026

El 16 de octubre se estrenará Crystal Lake, serie que está ambientada en el universo de Viernes 13. La producción cuenta la historia de Pamela Voorhees, la madre de Jason, la cual será interpretada por Linda Cardellini. Tres días después llegará a HBO Max In Vitro, que tendrá seis episodios y cuyo personaje central es Blanca, una embrióloga que por su trabajo se enfrenta a controversias sobre la maternidad, la paternidad y las dificultades para concebir un hijo.

Y siguiendo con la línea del terror, a partir del 23 de octubre estará disponible Baby Yaga, serie que reinterpreta el mito eslavo sobre una anciana que devora a quienes se pierden en el bosque. Los protagonistas son Carrie-Anne Moss, Noah Reid, Clark Backo y Hudson Williams.

Estrenos de Prime Video en octubre de 2026

El 2 de octubre se estrenará Kill Jackie, la serie que cuenta la historia de la extraficante de cocaína Jackie Price, quien vive lujosamente vendiendo arte a través de esquemas fiscales. Luego 20 años en el anonimato, su vida regresa al caos cuando un grupo llamado Los 7 Demonios es contratado para asesinarla. La protagonista es Catherine Zeta-Jones. Carrie fue la primera novela publicada por el escritor Stephen King, también conocido como “El rey del terror”. Desde 1974, el libro ha sido adaptado al menos cinco veces para la gran pantalla. El 7 de octubre se estrenará la serie homónima, una versión actualizada que muestra a esa adolescente marcada por la crueldad de las redes sociales y el despertar de inquietantes poderes telequinéticos.

Luego, el 16 de octubre, será el estreno de Masterplan, película protagonizada por Stanley Tucci. En esta producción interpreta a un ladrón que “recluta a dos desconocidos para robar la Mona Lisa del Louvre”. Le puede interesar: Así es la segunda temporada de MobLand: ¿de qué trata la serie protagonizada por Tom Hardy?

Estrenos de Apple TV en octubre de 2026

Matchbox: la película llegará a la plataforma el 9 de octubre. “La historia sigue a un grupo de amigos de la infancia cuyas vidas dan un giro inesperado cuando Sean (John Cena), el cabecilla de la pandilla y ahora agente secreto de la CIA, regresa a la pequeña ciudad tras una larga ausencia”, se puede leer en la sinopsis. El 21 de octubre se estrenará la segunda temporada de la primera serie alemana de Apple TV, Buscando a Wanda, una comedia sobre una pareja que busca desesperadamente a su hija desaparecida de 17 años. Y para cerrar el mes, el 30 de octubre estará disponible Nocturno, serie protagonizada por Stephen Graham y Liev Schreiber. La producción sigue a Jonah, un exsoldado que se convierte en detective en un pequeño pueblo amenazado por un asesino en serie.

Estrenos en cines en Colombia de octubre de 2026

El mes comienza con tres grandes producciones: Digger, la nueva película de Alejandro G. Iñárritu protagonizada por Tom Cruise; Verity, con Anne Hathaway y Dakota Johnson, y Palestina 36, la cual compitió para representar a Palestina en los Premios Óscar 2025.

El 8 de octubre se estrenará Madre Siniestra, película de terror protagonizada por la nominada al Óscar, Jessica Chastain. Después, el 22, estará disponible Clayface, la cinta de DC Studios que cuenta la historia del desfigurado Matt Hagen, y Fatherland, que compitió en Cannes en la Palma de Oro. Y el 29 de octubre llegará la adaptación de una de las grandes obras de la literatura universal. Sentido y sensibilidad, basada en la novela de Jane Austen, es protagonizada por Daisy Edgar-Jones y George MacKay.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas