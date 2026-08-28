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Personería de Medellín pide reforzar preparación ante terremotos

La entidad advirtió que la ciudad debe mantener activas sus capacidades de prevención, monitoreo y respuesta ante futuros movimientos sísmicos, especialmente por la exposición de viviendas, infraestructura pública y redes de servicios.

  • Dentro de la alerta, la Personería puso especial atención en las construcciones antiguas, informales o que ya presentan algún deterioro. FOTO ARCHIVO EL COLOMBIANO.
    Dentro de la alerta, la Personería puso especial atención en las construcciones antiguas, informales o que ya presentan algún deterioro. FOTO ARCHIVO EL COLOMBIANO.
El Colombiano
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hace 30 minutos
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La actividad sísmica registrada recientemente en distintas zonas del país, incluida Medellín, llevó a la Personería de Medellín a emitir una alerta preventiva para pedir a las autoridades locales que fortalezcan las medidas de preparación frente a la eventual ocurrencia de nuevos terremotos.

El llamado parte de una preocupación concreta, y es que Medellín es un territorio densamente ocupado y un movimiento de consideración podría afectar viviendas, colegios, hospitales, vías, puentes, sistemas de transporte, redes de servicios públicos y otros equipamientos estratégicos.

La Personería, a través de su Observatorio de Medio Ambiente, Reasentamiento y Hábitat, pidió mantener una estrategia permanente de conocimiento y reducción del riesgo, en lugar de limitar las acciones a los momentos posteriores a una emergencia.

Lea más: ¡Atención! Dos techos se desplomaron tras el sismo de este miércoles en el Oriente antioqueño

Dentro de la alerta, la Personería puso especial atención en las construcciones antiguas, informales o que ya presentan algún deterioro, debido a que pueden tener una mayor exposición frente a un movimiento telúrico.

Por ello, la entidad solicitó información a varias dependencias y organismos de la ciudad para conocer qué se está haciendo después de los movimientos sísmicos recientes y qué medidas están previstas para enfrentar eventuales nuevos eventos.

Entre las entidades requeridas están el Dagrd, el Siata, el Departamento Administrativo de Planeación, la Secretaría de Infraestructura Física, Isvimed y EPM.

El interés de la Personería también está puesto en la capacidad de coordinación entre las distintas instituciones, teniendo en cuenta que un terremoto puede generar afectaciones simultáneas en diferentes sectores de la ciudad.

La ciudadanía también debe prepararse

Entre las recomendaciones está identificar rutas de evacuación, zonas seguras y puntos de encuentro cerca de los lugares donde las personas permanecen habitualmente, como sus viviendas, sitios de trabajo o instituciones educativas.

También se recomienda preparar un kit de emergencia para las primeras horas posteriores a un eventual desastre. Este debería incluir elementos como agua potable, alimentos no perecederos, linterna, radio, silbato, documentos de identificación, botiquín y medicamentos, entre otros artículos esenciales.

La entidad insiste además en la importancia de consultar información únicamente a través de canales oficiales y de evitar la difusión de datos no verificados durante una emergencia.

En caso de que un sismo provoque personas lesionadas, incendios, daños en estructuras, rescates u otras situaciones de emergencia, la ciudadanía dispone de diferentes líneas institucionales:

123: Línea Única de Emergencias.

111: Atención de desastres.

119: Bomberos.

125: Ambulancias y Urgencias Médicas.

132: Cruz Roja Colombiana.

144: Defensa Civil Colombiana.

126: Policía de Carreteras.

La entidad recordó que los sismos son fenómenos de ocurrencia súbita, lo que reduce el margen de reacción de las autoridades y de la comunidad cuando se presenta uno de gran magnitud.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué la Personería de Medellín alertó sobre la actividad sísmica?
La Personería de Medellín emitió una alerta preventiva ante la actividad sísmica registrada recientemente en diferentes zonas del país, incluida Medellín. La entidad pidió a las autoridades locales fortalecer las medidas de preparación y gestión del riesgo ante la eventual ocurrencia de nuevos sismos.
¿La Personería de Medellín está anunciando que habrá un terremoto?
No. La alerta de la Personería no significa que se haya pronosticado un terremoto en Medellín. El llamado busca que las autoridades y la ciudadanía estén mejor preparadas ante la posibilidad de que ocurra un evento sísmico y puedan reducir sus posibles consecuencias.
¿Qué riesgos tendría un terremoto en Medellín?
Un sismo de consideración podría afectar viviendas, colegios, hospitales, vías, puentes, sistemas de transporte, redes de servicios públicos y otros equipamientos estratégicos. La preocupación aumenta frente a construcciones antiguas, informales o que presentan deterioro.
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