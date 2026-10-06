Todo lo que se sabe sobre la posible peste neumónica: Trump ofrece ayuda a Rusia mientras la UE vigila de cerca

La Unión Europea mantiene bajo vigilancia la situación en Siberia, Rusia, tras la muerte de una trabajadora del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk, en un caso que ha despertado preocupación por la posibilidad de una infección por peste neumónica. La Comisión Europea aseguró que sigue “muy de cerca” lo ocurrido y que está preparada para coordinar una respuesta entre los Estados miembros si fuera necesario. Por ahora, sin embargo, Bruselas no contempla convocar una reunión específica ni adoptar medidas de emergencia. El caso se conoció después de la muerte, el 2 de octubre, de la trabajadora de laboratorio, identificada como Daria Chipilova, de 28 años. Según la información suministrada, la mujer habría estado expuesta al patógeno de la peste después de que se rompiera un tubo de ensayo que lo contenía.

Su muerte fue atribuida inicialmente a una “neumonía de etiología desconocida”. Las autoridades rusas han evitado confirmar hasta ahora la existencia de un brote de peste. En contexto: Qué es la peste neumónica, cómo se contagia y por qué puede matar en menos de 24 horas Como medida preventiva, unas 200 personas que estuvieron en contacto con la trabajadora fueron sometidas a estricta observación médica. De acuerdo con las autoridades locales citadas en los reportes, por el momento no se han presentado síntomas entre los contactos.

¿Qué dijo la Unión Europea?

La Comisión Europea señaló que está en contacto con expertos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades y que la salud pública es una prioridad. “Somos conscientes de las informaciones sobre el incidente en el laboratorio en Rusia, aparentemente relacionado con un patógeno que causa la peste”, señaló un portavoz de la Comisión. Bruselas también insistió en la necesidad de recibir información “oportuna y transparente” de las autoridades rusas y recurre a la Organización Mundial de la Salud para conocer las actualizaciones sobre el caso. La reacción europea ocurre mientras aumentó la atención internacional sobre lo sucedido en Siberia. No obstante, la OMS indicó que, con la información disponible, el riesgo para Europa es “muy bajo”. Para Irkutsk, la evaluación inicial lo sitúa entre moderado y bajo, mientras que para Rusia en su conjunto es bajo.

Trump ofrece ayuda a Rusia

Estados Unidos también aseguró estar siguiendo de cerca la situación. El presidente Donald Trump afirmó que su país ayudará a Rusia frente al supuesto caso. “Vamos a ayudar”, dijo Trump al ser interrogado por la muerte de la trabajadora del Instituto de Investigación Contra la Peste de Irkutsk. El mandatario agregó que Estados Unidos está estudiando la situación y sostuvo que siempre ayudará ante este tipo de problemas. Trump también se refirió a la enfermedad y afirmó que los microbios y gérmenes se han vuelto más fuertes. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El Departamento de Estado estadounidense, por su parte, instó a Moscú a proporcionar información “precisa” de manera rápida y abierta.

¿Qué es la peste neumónica?

La peste neumónica es una infección pulmonar causada por la bacteria Yersinia pestis. A diferencia de la peste bubónica, que puede transmitirse mediante pulgas infectadas, esta variante puede propagarse por partículas respiratorias. La enfermedad puede presentar una evolución rápida. Entre sus síntomas están la fiebre alta, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares y debilidad. En su forma neumónica también puede provocar tos, dificultad para respirar y, en casos graves, expectoración con sangre. Aunque puede ser mortal si no se trata a tiempo, la bacteria responde a los antibióticos cuando estos se administran con rapidez. Por ello, ante una sospecha, la vigilancia de los contactos y el diagnóstico temprano son fundamentales. Mientras continúan las verificaciones con las autoridades rusas, la OMS señaló que el riesgo para Europa es “muy bajo”. La organización ubicó el nivel de riesgo entre moderado y bajo para Irkutsk y bajo para Rusia en su conjunto.

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