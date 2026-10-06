Arrancó el pulso: Asamblea discute este martes la suerte de vías por valorización en Antioquia

La Asamblea de Antioquia decidirá este martes si aprueba o hunde una iniciativa para construir varias vías en el departamento, contemplando en algunas el mecanismo de valorización.

El proyecto, impulsado por la Gobernación de Antioquia, ha generado reacciones divididas tanto dentro de la Asamblea como de varios municipios por los que pasarán esos corredores, a raíz de los impactos que tendría en los contribuyentes.

El debate de este martes es clave, dado que el pasado 28 de septiembre, la Comisión Primera de la Asamblea, encargada de Hacienda y Asuntos Económicos, ya dio su aval en primer debate para que el documento fuera sometido a la consideración de la plenaria, instancia que tendrá la última palabra.

En contexto: ¿Esta vez sí? Gobernación de Antioquia radicó en la Asamblea, por segunda vez, proyecto de valorización

Pese a que durante su votación en comisión el proyecto pasó con holgura, contando con cinco votos a favor y solo uno en contra, la discusión fue álgida en varios momentos e incluso llevó a que los diputados retiraran uno de los corredores que la Gobernación quería incluir

El proyecto de las vías por valorización se conoció a comienzos de septiembre pasado, luego de que la administración departamental radicara ante la Asamblea el Proyecto de Ordenanza 37, en el que se reseñaban seis corredores viales para construir en las subregiones del Oriente, el Occidente, el Norte, el Nordeste, el Suroeste y el Urabá contemplando el mecanismo de valorización.