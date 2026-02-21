Petro toma crédito por Colombia en incautación de 17 toneladas de coca en México, El Salvador y Francia

El presidente Gustavo Petro aseguró que la inteligencia del país participó en el mayor decomiso de cocaína registrado en la historia del tráfico ilegal: 17 toneladas incautadas en operaciones marítimas coordinadas con autoridades de México, El Salvador y Francia. El anuncio, difundido a través de su cuenta en la red social X, presentó el resultado como un logro impulsado por la inteligencia naval colombiana, que habría permitido ubicar tres embarcaciones cargadas con droga. Aunque inicialmente el mandatario dijo que había ocurrido en un mismo día, lo cierto es que las incautaciones ocurrieron en distintos puntos del océano entre el 1 y el 15 de febrero. Según la información divulgada por el mandatario, los operativos incluyeron la interdicción de tres tipos de naves: un barco pesquero, un buque cisterna y una embarcación multipropósito.

La primera acción permitió incautar 6.016 kilogramos de cocaína y dejó tres ciudadanos mexicanos capturados. En un segundo operativo se decomisaron 4.240 kilos sin que se registraran detenciones. La última intervención concluyó con la confiscación de 6.600 kilos adicionales y la captura de diez personas: cuatro colombianos, tres nicaragüenses, dos panameños y un ecuatoriano.

Las interceptaciones se realizaron en zonas alejadas entre sí: al noroeste de la isla Clarión, en aguas mexicanas; al sureste de la Polinesia Francesa; y frente a la costa salvadoreña, cerca de la bocana El Cordoncillo. “Las 17 toneladas de cocaína incautada en las tres operaciones planetarias, gracias a la inteligencia de la naval colombiana, es la más alta en la historia del tráfico de esa sustancia”, dijo el mandatario colombiano. Aunque Petro destacó la participación de nuestro país como elemento central de las operaciones, los gobiernos involucrados ofrecieron relatos distintos. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele presentó el decomiso del 15 de febrero como un logro exclusivo de su Marina Nacional, sin mencionar cooperación colombiana. “Nuestra Marina Nacional ha realizado la incautación de droga más grande en la historia de El Salvador“, anunció Bukele el 15 de febrero, también en X. La droga estaba “encaletada en tanques de lastre” y para su incautación fueron necesarios buzos de la Marina que realizaron la “inspección” que permitió confirmar su ocultamiento.

México, por su parte, informó que la incautación frente a la isla Clarión fue producto del intercambio de información con la Guardia Costera de Estados Unidos y el Comando Sur, mientras que Francia atribuyó su operación a investigaciones desarrolladas junto con autoridades aduaneras de Nueva Zelanda. La droga tenía como destino a la Polinesia Francesa, sino que los traficantes cruzan sus aguas desde los países productores en América Latina para llegar a los países consumidores, como Australia y Nueva Zelanda. El cargamento fue destruido en el mar, según informó el Alto Comisionado del territorio francés. Las diferencias en estas narrativas reflejan una práctica común en operaciones internacionales antidrogas: varios países participan en distintas fases —inteligencia, seguimiento o interdicción— y cada uno resalta su propio papel. Le recomendamos: ¿Petro desacató al Consejo de Estado con decreto de salario mínimo del 23%? El gobierno colombiano ha utilizado reiteradamente los datos de incautaciones para responder a las críticas por el aumento de cultivos ilícitos y la producción potencial de cocaína. En ese contexto, Petro ha insistido en que la estrategia debe medirse no solo por la erradicación, sino por la capacidad de interceptar cargamentos en rutas internacionales. De hecho, basta con revisar la página oficial de la Presidencia en la que se anuncia en un boletín informativo: “Presidente Petro reportó decomiso de 17 toneladas de cocaína, el mayor en un solo día en la historia del narcotráfico”. Lo primero que hay que decir, como ya se explicó, es que las incautaciones ocurrieron en tres países (ninguno de ellos Colombia) durante las primeras dos semanas de febrero, no en un solo día. Y lo segundo es que ninguno de los tres países hizo mención de la colaboración de información con Colombia.

De hecho, en enero el presidente dijo que su gobierno incauta más cocaína que cualquiera en el mundo, sin embargo, las estadísticas oficiales muestran que una parte creciente de las toneladas atribuidas a Colombia se incautan fuera del territorio nacional. Para 2025, el 63,6 % de los decomisos reportados por el país ocurrieron en operaciones internacionales, según cifras del Ministerio de Defensa. Este enfoque también tiene un componente diplomático. El mandatario ha utilizado los resultados operativos como argumento para mejorar la relación con la administración del presidente estadounidense Donald Trump, en medio de tensiones históricas por la política antidrogas.