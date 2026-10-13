Piedad Bonnet ganó Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca

Piedad Bonnet fue galardonada con el XXIII Premio Internacional Federico García Lorca. La poeta colombiana fue elegida entre candidaturas procedentes de 14 países de habla hispana presentadas al certamen.

Con este triunfo, Bonnett se une a la larga lista de ganadores, entre los que se cuentan Rafael Cadenas, Ida Vitale, Pere Gimferrer, Darío Jaramillo, Julia Uceda, Yolanda Pantin, Luis Alberto de Cuenca, Raúl Zurita, Circe Maya, Coral Bracho y Jaime Siles, que obtuvo el premio en la pasada edición.

El premio, instaurado por el Ayuntamiento de Granada (España) en 2004, se convoca todos los años sin opción a quedar desierto e incluye una dotación económica de 20.000 euros, la edición de una antología poética del premiado y la celebración de unas jornadas literarias sobre su obra.

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La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, como presidenta del jurado, anunció el veredicto y destacó la calidad de la obra de Bonnett. Por su parte, el representante de la Fundación Federico García Lorca, Jordi Doce Chambrerlan, destacó de Bonett su capacidad de escribir sobre miedos y temas complejos y hacerlo además desde la sencillez.

Ante la noticia, Bonnett afirmó sentirse “muy contenta”, sobre todo por ser un premio vinculado a García Lorca y a una ciudad que quiere mucho, como es Granada.

Piedad Bonnett (Amalfi, Antioquia, 1951) es poeta, novelista, dramaturga y crítica literaria. Empezó a escribir poesía cuando apenas era una adolescente. Se graduó de Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes, donde también ha ejercido como profesora.

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Su primer libro de poesía, De círculo y ceniza, fue publicado en 1989 y recibió una mención de honor en el Concurso Hispanoamericano de Poesía Octavio Paz. En 1994 fue galardonada con el Premio Nacional de Poesía otorgado por Colcultura con El hilo de los días. Su historial de premios y reconocimientos es largo, pero quizás el más destacado es el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana recibido en 2024.

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Entre sus libros más destacados se cuentan: De círculo y ceniza (1989), Nadie en casa (1994), El prestigio de la belleza (2010), Lo que no tiene nombre (2013) y Qué hacer con estos pedazos (2021).