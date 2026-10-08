Una poeta que corre en llamas: tres libros para entender a Anne Carson, Nobel de Literatura 2026

En 2016, la periodista británica Kate Kellaway le preguntó a Anne Carson, en una edición de octubre de The Observer, si tenía una definición personal de la poesía. La canadiense respondió: “Si la prosa es una casa, la poesía es un hombre corriendo en llamas a través de ella, bastante rápido”. Y es que la relación de Carson con la poesía es difícil de descifrar. Primero, hay que entender que, pese a que muchos especialistas la consideran la poeta viva más importante de las letras anglosajonas, ella misma ha rechazado a menudo ser definida como tal.

El poeta canadiense Michael Ondaatje dijo que es “la poeta más emocionante que escribe en inglés hoy”, Susan Sontag considera que “es una de las pocas escritoras en lengua inglesa de la cual voy a leer cualquier cosa que escriba” y Alice Munro dijo (sobre su libro Red doc> [2013]) que es “la escritura más maravillosamente perturbadora” que había descubierto en años. Su obra desafía etiquetas del mercado literario y del mundo académico, y está construida a través de anacronismos en un palimpsesto que toma valores clásicos y los traslada a la estética y experiencia contemporánea. El editor y crítico literario español Andreu Jaume comenta en el prólogo de La belleza del marido (2019), de Lumen, que en el corpus de su obra -que va desde ensayos hasta traducciones de clásicos griegos como Safo, Esquilo o Eurípides-, Carson “problematiza el concepto de originalidad”. Este jueves la Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Literatura 2026 a la canadiense de 76 años, que hasta hace poco enseñaba literatura clásica y comparada en la Universidad de Míchigan y lleva décadas siendo uno de los secretos mejor guardados entre los lectores de poesía en lengua inglesa. Lo que hace que Carson sea difícil de describir es que sus libros no son exactamente poesía, aunque están escritos en verso. No son ensayo, aunque piensan con la precisión de uno. No son novelas, aunque tienen personajes y tramas. Son algo que Carson parece haber inventado y perfeccionado sobre la marcha, y que consiste en poner a correr juntas cosas que normalmente no comparten espacio: la antigüedad griega y el presente, el mito y el desamor cotidiano, la erudición y la emoción cruda. Para adentrarse en su obra, vale la pena revisar estos tres libros clave en la carrera de Anne Carson:

Eros: Poética del deseo (1986)

Todo empezó con la tesis doctoral que publicó a los 36 años. La comunidad académica la recibió como trabajo de erudición griega, la comunidad literaria como ensayo, y los poetas, años después, como poesía. El argumento es que el deseo erótico es estructuralmente insatisfecho, que esa insatisfacción es su naturaleza más profunda y que por eso ha sido el motor de la literatura desde Safo. Para articularlo, Carson rescata la palabra glukupikron, creación de Safo que significa “agridulce”, y con ella construye una teoría del amor que es también una teoría del lenguaje: el deseo como la brecha entre lo que uno quiere y lo que puede tener, el poema como el intento de cruzar esa brecha sabiendo que no se puede.

Autobiografía de Rojo (1998)

Doce años después publicó el libro que la hizo famosa. La base es un poema fragmentario del poeta griego Estesícoro sobre Gerión, el monstruo que Heracles mata como parte de uno de sus doce trabajos. Carson traduce esos fragmentos y los transforma en algo radicalmente diferente: una historia de amor gay ambientada en el presente, donde Gerión es un adolescente de piel roja que hace fotografías y Heracles es el chico encantador que lo abandona. El mito está ahí pero no se anuncia. La historia de amor está ahí pero tampoco se explica. The Guardian la describió como “uno de los mejores volúmenes de poesía en lengua inglesa de la última década”. The New York Times como “una profunda historia de amor, sensual y graciosa, conmovedora, musical y tierna”. Lea también: “El fin del mundo es un horizonte histórico”: Laura Quintana, finalista del Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana

Nox (2010)

El libro más extraño e íntimo de Carson no es un libro en el sentido convencional: es un acordeón desplegable dentro de una caja que reproduce en facsímil un cuaderno que construyó a mano después de la muerte de su hermano, con quien había perdido contacto hacía años. Las páginas incluyen cartas, fotografías familiares, collages, dibujos y la traducción de un poema de Catulo escrito también en el duelo por un hermano muerto. En 2010, escribió las palabras que Carson eligió para acompañar el proyecto en algunas revistas de poesía: “Nox significa noche”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La London Review of Books escribió que la obra de Carson “se despliega mejor en el umbral entre lo temporal y lo intemporal”. Nox es ese umbral hecho libro-objeto. Preguntas frecuentes: