Una poeta que corre en llamas: tres libros para entender a Anne Carson, Nobel de Literatura 2026

En 2016, la periodista británica Kate Kellaway le preguntó a Anne Carson, en una edición de octubre de The Observer, si tenía una definición personal de la poesía. La canadiense respondió: “Si la prosa es una casa, la poesía es un hombre corriendo en llamas a través de ella, bastante rápido”.
Y es que la relación de Carson con la poesía es difícil de descifrar. Primero, hay que entender que, pese a que muchos especialistas la consideran la poeta viva más importante de las letras anglosajonas, ella misma ha rechazado a menudo ser definida como tal.